hэер шаалган: как сломать бычий хребет ладонью

Во-первых, hэер шаалган — один из элементов воспитания будущих мужчин. Во-вторых, по верованиям бурят, именно в хребтовой кости живёт душа животного. Когда человек ломает её, душа находит своё следующее перерождение, а тот, кто это сделал, считается совершившим благодеяние. DV рассказывает об игре из глубины веков.
Игра и выживание
Участник игры hэер шаалган, держа хребтовую бычью кость в одной руке, должен разбить её тыльной стороной ладони другой руки — резким и мощным ударом прямо на весу. Здесь главное не сила, а техника и ловкость. Условия состязания: руки и запястье должны быть голыми, то есть без перчаток и других средств защиты. Исключение — в случае травмы или порезов во время турнира их можно забинтовать, заклеить пластырем и с разрешения медика участвовать дальше. Саму кость не разрешается оборачивать бумагой, ветошью и т. д. Удар должен быть не столько сильным, сколько точным — перед тем как сломать кость, участнику необходимо определить её наиболее слабое место. Порой в одном турнире участники ломают пару сотен хребтовых костей.
|«Девять наук бурятского мужчины»
|1. уметь охотиться,
|2. уметь натягивать тетиву рогового лука,
|3. уметь быть наездником,
|4. уметь бороться,
|5. уметь выполнять кузнечные работы,
|6. уметь мастерить,
|7. уметь плести восьмиременный бич,
|8. уметь вить путы-треножники,
|9. уметь ломать одним ударом остистую кость позвонка крупного рогатого скота (hэер шаалган).
Эти навыки прививались с детства: физическая подготовка составляла один из важнейших элементов выживания человека в суровых климатических условиях.
Размеры кости — 30 см в длину, 4 см в ширину и 0,6 см в толщину. Она имеет крупный набалдашник и длинную рукоять, состоящую из двух прочных стенок, между которыми находится костный мозг.
Существует более 20 разных техник разбивания кости. Опытные спортсмены разбивают их над головой, за спиной, сидя, лёжа и вообще самыми немыслимыми способами.
Соревнующиеся приносят свои заготовленные кости. Все они складываются в большую кучу. Кости сортируются по величине и толщине. Самые тонкие используются в первом круге соревнования. Участник, разбивший кость, выходит в следующий круг.
Неподготовленному зрителю кажется, что спортсмен вышел танцевать. Его плавные движения корпусом и плечами, манящие махи руками — всё это подготовительные движения к основному удару. И вот резкий, стремительный удар ладони по кости, а потом победный возглас участника или гул разочарования зрителей — таковы азарт и зрелищность древней бурятской игры. От ударов страдают руки. Порезы и царапины — это самые лёгкие травмы. Разбухают кости пальцев и опухают ладони. Говорят, что бывали случаи, когда участники в спортивном азарте ломали собственные кости.
Спорт и семейные традиции
Точную дату появления игры hэер шаалган никто не скажет. Ежегодно в период забоя скота в бурятских семьях приглашают родственников и друзей на своеобразный пир. Отваривают коровье мясо и угощают им гостей. Хребтовые кости вываривают отдельно. Особо почитают 12-ю кость: её подают самым почётным гостям. Кость освобождают от мяса, и потом её обязательно надо разбить ладонью, чтобы освободить душу животного для следующего перерождения. После угощения все присутствующие могут поучаствовать в игре по разбиванию кости. Причём участвуют и стар, и млад, и даже женщины.
Идейный вдохновитель чемпионатов hэер шаалган Гомбо Зурбаков рассказывает: «Мы с друзьями собрались на охоту в село Хойто-Гол (Тункинского района Республики Бурятия — прим. DV). Перед выездом решили зайти к моей маме, погостить. Во время еды и совместной беседы с моим другом Валерием Сыреновым случайно увидели заготовленные вываренные кости hэер, которые, как и любая хозяйка, приготовила моя мама. Я попросил Валеру продемонстрировать своё умение и разбить кость за спиной. Без особой подготовки он сломал кости. И с каждым ударом, с каждым хрустом у меня в голове начали появляться идеи. Можно сказать, зажёгся какой-то огонь внутри. Я задался вопросом: “Неужели такие талантливые ребята, с такой техникой и силой духа не могут продемонстрировать свои навыки людям?” Так появилась идея проведения турнира в Тункинском районе, которую поддержали мои друзья, а затем и вся Бурятия».
В 2013 году Гомбо Зурбаков провёл первый турнир. «В первом районном турнире приняли участие 70 человек, — рассказывает он. — Уже через месяц состоялся первый республиканский турнир “hэер шаалган — 2013”. Тогда мериться силой и удалью прибыли 13 команд со всей Бурятии. Это было фееричное зрелище: под звуки национальных инструментов участники демонстрировали силу духа, смекалку и точность удара. Кстати, хочу отметить, что наряду с мужчинами приняли участие и женщины, которые ничуть не уступили в силе противоположному полу. А летом уже на районном сурхарбане (бурятский народный спортивный праздник — прим. DV) победителю hэер шаалган вручали ключи от автомобиля».
Идею возрождения древней игры поддержала республиканская федерация этноспорта.
Мы съездили в Тункинский район, посмотрели первый турнир. Было очень интересно. И сразу через месяц в Бурятском драматическом театре организовали свой первый турнир, тогда было очень много народу, сто с лишним человек. Был огромный ажиотаж в СМИ и среди населения. Эта игра стала популярной не только в Бурятии, но и в Иркутской области и в Забайкальском крае. Это результат шестилетней работы по продвижению древнейшего вида спорта бурятского народа.
Алексей Гыргеновруководитель Федерации этноспорта
Сейчас проводятся большие турниры «Алтан Мундарга» (этнокультурный фестиваль, назван как одна из вершин Саянских гор-гольцов). «Есть общее положение, которое было составлено в самом начале пути, — говорит Алексей Гыргенов. — Каждый участник должен принести на соревнование как взнос 1000 рублей и семь костей. Эта сумма идёт на развитие этого вида спорта: на призы, на организацию всех наших мероприятий, ведь первое время у нас не было никакой государственной поддержки».
Победителям дарят автомобили, а где-то и тракторы. Это большой стимул для молодёжи заняться спортом, начать интересоваться своими культурными и национальными корнями, считает Гомбо Зурбаков. Он уверен, что в скором будущем о hэер шаалган узнают во всём мире.
Спорт, приносящий доходы
Развитие hэер шаалган приносит прямое материальное вознаграждение не только спортсменам, но и животноводам.
Коммерческие соревнования очень популярны. Каждый их участник обычно кладёт в банк небольшую сумму за подход. Если кость не разбивается, выходит следующий. «Сорвать банк» может не только спортсмен, но и владелец кости, которую никто не смог победить. Одна из таких «золотых» костей не поддавалась несколько лет на самых разных турнирах.
Из-за популярности игры возник дефицит хребтовых костей. Руководитель Федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов просил животноводов заготавливать кости впрок для продажи. Цена одной кости доходит до 150 рублей. Таким образом, у животноводов возникает дополнительная мотивация для наращивания поголовья скота в республике.
Древняя игра подогревает живой интерес зрителей, развивая событийный туризм. В прошлом году на международном этнокультурном фестивале «Алтан Мундарга» абсолютным победителем стал студент выпускного курса философского факультета Буддийского университета Иволгинского дацана Руслан Сантуев. Он выиграл новый автомобиль Hyundai Solaris.
Во время загрузки произошла ошибка.
«Секрет победы прост, — говорит Руслан. — Есть физическая сила, и она должна быть обязательно. Но человеку ещё надо успокоиться. Тогда сознание становится очень сильным. Я просто спокоен и контролирую своё сознание. Представьте: сознание как вода в стакане. Если вода мутная, то дно стакана мы не увидим. Это означает, что сознание затуманено. Когда мы успокаиваемся, муть оседает, и всё видно. Вот и всё. Надо успокоиться так, чтобы видеть донышко».
Сантуев впервые разбил кость в 22 года, и его этому никто не учил. «hэер шаалган — это большой адреналин, потому что решается вопрос: ты разобьёшь или нет, третьего не дано. Из-за этого адреналина этот спорт очень азартный. Когда ты бьёшь вне соревнований, у тебя сердце колотится, и ты его даже слышишь. А во время соревнований в финале, где на кону стоит машина, адреналин зашкаливает очень сильно. И надо уметь устоять на ногах в моральном плане, успокоить сознание и сосредоточиться на победе».