17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японию с высоты птичьего полета показали в потрясающем видео с разрешением 8K
Захватывающие виды.
Специалисты из видеокомпании Armadas создали завораживающий 5-минутный ролик с впечатляющими видами Японии, снятыми с высоты птичьего полета.
В видео, которое снимали в течение двух лет, показаны такие мегаполисы как Хакодате, Иокогама, Нагоя, Киото и Токио.
Этот короткометражный фильм передает красоту Японии с помощью высокого разрешения 8K. Правда, в полной мере оценить качество ролика получится далеко у всех: в настоящий момент немногие телевизоры и мониторы поддерживают такое высокое разрешение.
Екатерина Гура