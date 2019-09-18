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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японию с высоты птичьего полета показали в потрясающем видео с разрешением 8K

Захватывающие виды.

Специалисты из видеокомпании Armadas создали завораживающий 5-минутный ролик с впечатляющими видами Японии, снятыми с высоты птичьего полета.

В видео, которое снимали в течение двух лет, показаны такие мегаполисы как Хакодате, Иокогама, Нагоя, Киото и Токио.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот короткометражный фильм передает красоту Японии с помощью высокого разрешения 8K. Правда, в полной мере оценить качество ролика получится далеко у всех: в настоящий момент немногие телевизоры и мониторы поддерживают такое высокое разрешение.

Екатерина Гура

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