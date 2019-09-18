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18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец плавает в океане и ходит в горы вместе со своей кошкой (видео)

Просто животное не хотело оставаться дома в одиночестве.

Майк Ашер из Сент-Джона несколько месяцев назад случайно нашел котенка, спрятавшегося в стене одного из городских домов. Рядом с малышом мужчина не обнаружил кошки, а потому решил забрать его к себе.

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Найденыш оказался маленькой кошечкой, и Майк назвал ее Грейси. Хозяин часто путешествует и ведет активный образ жизни, но надолго оставлять питомца одного он не хотел — Грейси тяжело переносила расставания. Тогда Майк решил брать ее с собой, и кошка восприняла это с энтузиазмом.

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Майк научил Грейси плавать и ходить в горы на поводке. Мужчина даже завел для котейки собственный Instagram, где публикует ее фото из путешествий.

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Екатерина Гура

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