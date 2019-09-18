18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец плавает в океане и ходит в горы вместе со своей кошкой (видео)
Просто животное не хотело оставаться дома в одиночестве.
Майк Ашер из
Найденыш оказался маленькой кошечкой, и Майк назвал ее Грейси. Хозяин часто путешествует и ведет активный образ жизни, но надолго оставлять питомца одного он не хотел — Грейси тяжело переносила расставания. Тогда Майк решил брать ее с собой, и кошка восприняла это с энтузиазмом.
Майк научил Грейси плавать и ходить в горы на поводке. Мужчина даже завел для котейки собственный Instagram, где публикует ее фото из путешествий.
Екатерина Гура