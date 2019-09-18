Ядерную войну России с США показали на видео

Симуляция вероятной эскалации военных действий между США и Россией разработана с учётом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчётам, в течение первых нескольких часов после атаки более 90 миллионов человек погибнет или получит тяжёлые ранения.
Видеоролик демонстрирует, что первый ядерный удар нанесла Россия, атаковав ракетами из Калининграда Польшу и Германию, на что США ответили ракетным ударом по Калининградской области. После этого конфликт принял глобальный масштаб, распространившись и на территорию США. Подсчёт количества жертв от применения ядерного оружия выполнен при помощи программы Nukemap. В него не вошли пострадавшие от последствий радиоактивного заражения местности и глобального изменения экологии.