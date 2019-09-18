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19:46 (мск), источник: Популярная механика

Ядерную войну России с США показали на видео

Международное издание Science and Global Security опубликовало видеоролик, в котором при помощи компьютерной анимации демонстрируются возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами NATO — в частности, США.

Симуляция вероятной эскалации военных действий между США и Россией разработана с учётом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчётам, в течение первых нескольких часов после атаки более 90 миллионов человек погибнет или получит тяжёлые ранения.

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Видеоролик демонстрирует, что первый ядерный удар нанесла Россия, атаковав ракетами из Калининграда Польшу и Германию, на что США ответили ракетным ударом по Калининградской области. После этого конфликт принял глобальный масштаб, распространившись и на территорию США. Подсчёт количества жертв от применения ядерного оружия выполнен при помощи программы Nukemap. В него не вошли пострадавшие от последствий радиоактивного заражения местности и глобального изменения экологии.

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О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

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