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00:57 (мск), источник: РИА Новости

Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов в эфире телеканала Москва 24 заявил, что диагноз актрисе Анастасии Заворотнюк установили в его институте, однако оперироваться артистка решила в Германии.

Источник: РИА Новости

«Когда у нее начались первые симптомы заболевания, она пришла в институт, мы ее обследовали, установили ей диагноз, но после этого она предпочла оперироваться в Германии. Там прошла успешная операция, но дело в том, что операция — это важная, но это не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение», — сказал врач.

Он уточнил, что, кроме операции, требуются облучение, химиотерапия и специальные медикаменты.

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«Это непростые препараты, которые годятся только для определенной опухоли, и все это очень дорогое лечение», — пояснил академик.

Он также добавил, что глиобластома — это одна из самых опасных и «по сути неизлечимых опухолей».

В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник информации, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у артистки диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

На прошлой неделе «Пятый канал» сообщил, что Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ. Близкие артистки косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители актрисы не комментируют эти сообщения.

В среду «Комсомольская правда» сообщила, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Однако официального это заявление никто не подтверждал. Разин, в свою очередь, заявил, что состояние актрисы, наоборот, ухудшилось.

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