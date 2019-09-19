Шаман, идущий в Москву «изгонять Путина», задержан в Бурятии.— Главный Либерал (@ChiefLiberal) September 19, 2019
Около 6-00 по местному времени шаман был задержан людьми в масках в своём лагере. Куда его увезли неизвестно..https://t.co/IDY72yfaVP pic.twitter.com/aKrAiZJ7yk
10:58 (мск), источник: Коммерсантъ
В Бурятии задержали шамана, который идет в Кремль «изгонять» Путина
На границе Бурятии с Иркутской областью задержали якутского шамана Александра Габышева, который называет президента России Владимира Путина злым духом и идет «изгонять» его из Кремля, сообщает Znak.com со ссылкой на одного из сопровождающих шамана.