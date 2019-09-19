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19:14 (мск), источник: ТАСС

Опрос: большинство россиян считает премии на работе лучшей мотивацией

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Около 73% опрошенных россиян считают, что премии и бонусы являются лучшей мотивацией на рабочем месте, 56% отмечает 13-ю зарплату, 41% — социальный пакет, четверть (25%) — дополнительные отгулы и выходные. Таковы результаты опроса Аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Источник: Free-Photos/СС0

«Для самих работающих россиян наиболее привлекательными способами вознаграждения за хорошую работу являются премии и бонусы (73%), а также тринадцатая зарплата (56%). 41% отметили важность социального пакета. Каждый четвертый (25%) предпочел бы получить в качестве вознаграждения дополнительные выходные или отгулы», — говорится в результатах опроса. Отмечается, что для 15% желаемым поощрением являются ценные подарки, а 14% работающих считают хорошим методом мотивации оплату обучения работодателем.

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Согласно данным опроса, чаще всего работодатели используют премии и бонусы для мотивации работников (52%), больше четверти респондентов (27%) отметили распространенность соцпакета на работе, каждый пятый (21%) — корпоративные мероприятия, 15% — дополнительные отгулы и выходные, 14% — 13-ю зарплату.

Четверть опрошенных (26%) отметили, что в их социальный пакет входит полис дополнительного медицинского страхования. Реже в соцпакет включаются оплата питания (14%), оплата проезда (11%), мобильной связи (11%) и обучения (10%), предоставление льготных путевок для сотрудников и их детей (10%). Часть отметили, что в их социальный пакет входят предоставление работодателем кредита (8%), оплата жилья (4%) и транспорта (4%), а также абонементы в бассейн и фитнес-центр (3%). Больше всего в составе социального пакета работающие россияне хотели бы видеть льготные путевки для себя и детей (47%), а также ДМС (45%).

Всероссийский опрос НАФИ проводился в августе 2019 года среди 1600 сотрудников компаний старше 18 лет в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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