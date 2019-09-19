В Бурятии задержали шамана, который шел пешком в Москву

Говорят, на него завели дело в Якутии, но какое именно - в полиции не знают.— Весьма (@Vesmatoday) September 19, 2019
Полиция Бурятии сообщила, что якутский шаман Габышев находился в розыскеhttps://t.co/BxRtoJIWvu
10:34 (мск), источник: ТАСС
Полицейские в Бурятии задержали жителя Якутии, находившегося в розыске за совершение преступления. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального МВД.
«19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 “Байкал” сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, «которой идет пешком из Якутии в Москву».
«Задержанного планируется ближайшим авиарейсом доставить из