Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живут люди в замках?Три истории хранителей
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
10:34 (мск), источник: ТАСС

В Бурятии задержали шамана, который шел пешком в Москву

УЛАН-УДЭ, 19 сентября. /ТАСС/ — По информации регионального МВД, мужчина совершил преступление на территории Якутии и находился в розыске.

Полицейские в Бурятии задержали жителя Якутии, находившегося в розыске за совершение преступления. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального МВД.

«19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 “Байкал” сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, «которой идет пешком из Якутии в Москву».

Собеседник не уточнил, за что именно он задержан.

«Задержанного планируется ближайшим авиарейсом доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий», — отмечается на сайте МВД Бурятии.

Читайте также
 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
Танцовщица и хореограф усыновили мальчика, но через несколько лет отдали его обратно
Прокуратура попросила отменить арест актеру Павлу Устинову
СМИ узнали, как врачи будут лечить Анастасию Заворотнюк
Шаман, который идет «изгонять Путина», задержан в Бурятии
Япония не признала переданные Россией останки 600 военнопленных
В России резко подорожала рыба
В Нью-Йорке построили самый высокий жилой дом в мире (видео)
Банки открыли сезон охоты: россияне попали под шквал предложений
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Land Cruiser 200 в необычном кузове: каким может быть пикап В России «Крузак» привыкли воспринимать исключительно как роскошный внедорожник. Однако были времена, когда Land Cruiser был «рабочей лошадкой»
Кино
Сын Нагиева заявил, что ждал главной роли в кино 10 лет Кирилл Нагиев впервые играет ключевого персонажа в комедии «Марафон желаний»
Недвижимость
Валютным ипотечникам придется заплатить за квартиры
Как город борется с подтоплениями во время дождей?
В Москве нашли слишком много дешевых квартир
Кнопка помощи: как спасают застрявших в городских лифтах
Дети
8 звезд, которые плохо учились в школе (и ничего!) Хорошие оценки в дневнике, а затем и в аттестате – не всегда залог будущих побед и карьерных успехов
Леди
Как прошла свадьба Бондарчука и Андреевой в Юсуповском дворце .К дворцу на набережной Мойки гостей доставляли шаттлами от гранд-отеля «Европа» на Михайловской улице.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь