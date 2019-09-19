12:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Мощный снегопад в сентябре оставил без света и воды российский поселок
Поселок Высокогорный в Хабаровском крае остался без электроснабжения и воды
В администрации объяснили, что водоснабжения нет, так как ветер повалил деревья, в результате чего оборвались линии электропередач и отключилась водокачка. Местные жители рассказали, что поселок также остался без тепла. В то же время изданию AmurMedia стало известно, что водокачку уже подключили, а электрики работают над устранением других проблем.
«Сегодня у нас больница, детские сады и школы не работают. Мы своими силами делаем все возможное, чтобы восстановить электроснабжение. Надеемся за световой день управиться, но не факт, что сможем», — сказала главный специалист по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности поселка Яна Васюк.
18 сентября в Хабаровский край пришел циклон из Якутии, снег засыпал поселок Этыркэн. Синоптики прогнозируют низкие температуры в регионе до 20 сентября.
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