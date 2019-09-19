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11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке построили самый высокий жилой дом в мире (видео)

Открытие запланировано на 24 октября.

В Нью-Йорке заканчивают строительство Central Park Tower. После официального открытия башня станет самым высоким жилым зданием в мире.

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Высота небоскреба — 472 м. В доме 131 этаж и 179 роскошных апартаментов. Из окон открывается вид на Центральный парк, озеро и реку Гудзон.

Квартира в Central Park Tower обойдется минимум в 6,7 миллиона долларов, сообщает ODN.

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Самым высоким зданием в мире вообще (нежилым) признан небоскрёб «Бурдж-Халифа» в Дубае высотой 828 метров. Он был открыт в 2010 году в деловом центре города.

Анна Лысенко

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