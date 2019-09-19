Пьяные амиши на повозке сбежали от полиции в США

В американском штате Огайо патрульные заметили на ночной дороге двух амишей в нетрезвом виде. Мужчины управляли конной повозкой, на ходу распивая пиво и слушая громкую музыку.
Полиция остановила повозку, но перепуганные амиши бросились бежать и скрылись за деревьями. Инцидент произошел в Северном Блумфилде около часа ночи.
Как сообщает Newsweek, правоохранители нашли в повозке целую упаковку пива, часть уже была выпита. Сама повозка была оснащена стереосистемой.
Полиция отбуксировала повозку и нашла временное стойло для лошади. Правоохранители ждут, что нарушители явятся за своей собственностью и заплатят штраф за вождение в нетрезвом виде.
По словам правоохранителей, члены общины амишей не впервые попадаются на таких нарушениях. В последнее время инциденты с алкоголем участились.
Амиши — представители самого консервативного направления в анабаптизме, стиль жизни которых отличается простотой и нежеланием принимать современные технологии и удобства. По состоянию на июнь 2018 года численность амишей в Северной Америке составляла около 330 тысяч человек.