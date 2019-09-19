Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как живут люди в замках?Три истории хранителей
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пьяные амиши на повозке сбежали от полиции в США

В общине участились инциденты с вождением в нетрезвом виде.

В американском штате Огайо патрульные заметили на ночной дороге двух амишей в нетрезвом виде. Мужчины управляли конной повозкой, на ходу распивая пиво и слушая громкую музыку.

Полиция остановила повозку, но перепуганные амиши бросились бежать и скрылись за деревьями. Инцидент произошел в Северном Блумфилде около часа ночи.

Как сообщает Newsweek, правоохранители нашли в повозке целую упаковку пива, часть уже была выпита. Сама повозка была оснащена стереосистемой.

Полиция отбуксировала повозку и нашла временное стойло для лошади. Правоохранители ждут, что нарушители явятся за своей собственностью и заплатят штраф за вождение в нетрезвом виде.

По словам правоохранителей, члены общины амишей не впервые попадаются на таких нарушениях. В последнее время инциденты с алкоголем участились.

Амиши — представители самого консервативного направления в анабаптизме, стиль жизни которых отличается простотой и нежеланием принимать современные технологии и удобства. По состоянию на июнь 2018 года численность амишей в Северной Америке составляла около 330 тысяч человек.

Анна Лысенко

Читайте также
Прокуратура попросила отменить арест актеру Павлу Устинову
СМИ узнали, как врачи будут лечить Анастасию Заворотнюк
Шаман, который идет «изгонять Путина», задержан в Бурятии
Япония не признала переданные Россией останки 600 военнопленных
В России резко подорожала рыба
В Нью-Йорке построили самый высокий жилой дом в мире (видео)
Банки открыли сезон охоты: россияне попали под шквал предложений
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Land Cruiser 200 в необычном кузове: каким может быть пикап В России «Крузак» привыкли воспринимать исключительно как роскошный внедорожник. Однако были времена, когда Land Cruiser был «рабочей лошадкой»
Кино
Сын Нагиева заявил, что ждал главной роли в кино 10 лет Кирилл Нагиев впервые играет ключевого персонажа в комедии «Марафон желаний»
Недвижимость
Валютным ипотечникам придется заплатить за квартиры
Как город борется с подтоплениями во время дождей?
В Москве нашли слишком много дешевых квартир
Кнопка помощи: как спасают застрявших в городских лифтах
Популярные темы на «Детях»
Учитель мужчина с макияжем и маникюром 327
Подруга не может найти работу в Москве 256
Диктат школы 249
Я не на долго ) 235
Леди
Как прошла свадьба Бондарчука и Андреевой в Юсуповском дворце .К дворцу на набережной Мойки гостей доставляли шаттлами от гранд-отеля «Европа» на Михайловской улице.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь