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13:28 (мск), источник: RNS

В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует, спиртные напитки лучше не пить совсем, заявили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на главного внештатного терапевта Минздрава России Оксану Драпкину.

Источник: Reuters

«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе», — цитирует Драпкину пресс-служба ведомства.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экспертов Минздрава сообщили, что безопасная ежедневная порция алкоголя для женщин составляет порядка 200 мл вина, а для мужчин — около 900 мл пива.
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По данным издания, стандартной считается порция чистого алкоголя в 10 г. В день женщина может принять максимум две стандартные порции алкоголя, мужчина — три.

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.

Позже в пресс-службе Минпромторга RNS заявили, что предложение Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года может привести к росту потребления гражданами нелегальной продукции и суррогатов.

В конце мая начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин заявил RNS, что Федеральная антимонопольная служба не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года, если такое решение будет принято, ФАС его поддержит.

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