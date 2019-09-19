13:28 (мск), источник: RNS
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Безопасной дозы алкоголя не существует, спиртные напитки лучше не пить совсем, заявили в
«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе», — цитирует Драпкину
По данным издания, стандартной считается порция чистого алкоголя в 10 г. В день женщина может принять максимум две стандартные порции алкоголя, мужчина — три.
В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
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В конце мая начальник