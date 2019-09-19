14:26 (мск), источник: РИА Новости
В США средство от зубной боли сделало кровь женщины синей
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Кровь 25-летней жительницы
Женщина купила местное обезболивающее, содержащее бензокаин, в одной из аптек без рецепта. Перед сном она выпила практически всю банку лекарства в надежде унять боль.
Утром американка почувствовала недомогание и решила обратиться к врачу.
Медики взяли у пациентки кровь из артерии. Они были шокированы, поскольку полученная кровь была
Тест показал, что уровень кислорода в крови составлял всего лишь 67% при норме в 95−100%. Такой низкий показатель может привести к смерти или необратимым повреждениям головного мозга, если не принять экстренные меры.
Врачи поставили женщине диагноз «метгемоглобинемия». Причиной стала слишком большая доза обезболивающего с бензокаином.
Сейчас пациентка проходит лечение и чувствует себя намного лучше.