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14:26 (мск), источник: РИА Новости

В США средство от зубной боли сделало кровь женщины синей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Кровь 25-летней жительницы Нью-Йорка стала синей после того, как она приняла средство от зубной боли, сообщает Daily Mail.

Источник: Massachusetts Medical Society / The New England Journal of Medicine

Женщина купила местное обезболивающее, содержащее бензокаин, в одной из аптек без рецепта. Перед сном она выпила практически всю банку лекарства в надежде унять боль.

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Утром американка почувствовала недомогание и решила обратиться к врачу.

Медики взяли у пациентки кровь из артерии. Они были шокированы, поскольку полученная кровь была темно-синего цвета. Кожа и ногти женщины также имели синий оттенок.

Тест показал, что уровень кислорода в крови составлял всего лишь 67% при норме в 95−100%. Такой низкий показатель может привести к смерти или необратимым повреждениям головного мозга, если не принять экстренные меры.

Врачи поставили женщине диагноз «метгемоглобинемия». Причиной стала слишком большая доза обезболивающего с бензокаином.

Сейчас пациентка проходит лечение и чувствует себя намного лучше.

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