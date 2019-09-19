Песков заявил, что часто не соглашается с публикациями дочери-блогера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часто не соглашается с комментариями своей дочери Елизаветы, которые та делает в качестве блогера.
Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать.
В среду Елизавета Пескова опубликовала в блоге «Эха Москвы» комментарий с критикой по поводу приговора актеру Павлу Устинову. Через некоторое время эта публикация была удалена.
Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим комментарием дочери пресс-секретаря главы государства, Песков заметил, что в администрации президента «не знакомятся с каждым постом каждого блогера». Представитель Кремля подчеркнул, что не имеет отношения ни к написанию, ни к удалению записи Песковой.
19 сентября Генеральная прокуратура попросила суд отпустить Устинова под подписку о невыезде.