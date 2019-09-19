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15:27 (мск), источник: Индикатор

Потребление некачественной проточной воды может привести к раку

Ученые Рабочей группы по окружающей среде использовали новую аналитическую платформу, которая рассчитала совокупное воздействие канцерогенов на здоровье населения в 48 363 коммунальных системах водоснабжения в США. Статья об этом опубликована в журнале Heliyon.

Источник: AP 2019

«Питьевая вода содержит сложные смеси загрязняющих веществ, но в настоящее время правительственные учреждения оценивают опасность для здоровья загрязнителей водопроводной воды лишь по одному из них, — отмечает Сидней Эванс, ведущий автор статьи и научный аналитик Рабочей группы по окружающей среде. — В реальном мире люди подвергаются воздействию комбинаций химических веществ, поэтому важно, чтобы мы начали оценивать воздействие на здоровье, рассматривая совокупное воздействие нескольких соединений».

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Этот подход широко используется при оценке воздействия загрязняющих воздух веществ на здоровье человека, но никогда ранее не применялся к анализу питьевой воды. Новый метод анализа основан на кумулятивной оценке риска развития рака при употреблении питьевой воды в штате Калифорния. Согласно определению государственных учреждений США, развитие рака в нормальных условиях происходит в возрасте около 70 лет. Если фиксируются случаи онкологии у более молодых людей, у ученых есть все основания полагать, что виноваты в этом факторы окружающей среды, например, некачественная питьевая вода.

Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий. Системы водоснабжения с наибольшим риском, как правило, обслуживают небольшие поселения и зависят от грунтовых вод. Эти сообщества часто нуждаются в улучшении инфраструктуры и ресурсов для обеспечения своих жителей безопасной питьевой водой.

Однако крупные системы поверхностного водоснабжения вносят значительный вклад в общий риск из-за большего количества обслуживаемого населения и постоянного наличия побочных продуктов дезинфекции.

К таким выводам пришли ученые в своей новой работе.

Кроме того, исследователи выявили статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США и развитием различных видов рака. Оказалось, что уровень комплексного загрязнения питьевых ресурсов коррелирует с повышенным риском появления онкологических заболеваний. Некачественная питьевая вода может быть ответственна за 100 тыс. случаев раковых заболеваний в этих местностях.

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