Потребление некачественной проточной воды может привести к раку

«Питьевая вода содержит сложные смеси загрязняющих веществ, но в настоящее время правительственные учреждения оценивают опасность для здоровья загрязнителей водопроводной воды лишь по одному из них, — отмечает Сидней Эванс, ведущий автор статьи и научный аналитик Рабочей группы по окружающей среде. — В реальном мире люди подвергаются воздействию комбинаций химических веществ, поэтому важно, чтобы мы начали оценивать воздействие на здоровье, рассматривая совокупное воздействие нескольких соединений».
Этот подход широко используется при оценке воздействия загрязняющих воздух веществ на здоровье человека, но никогда ранее не применялся к анализу питьевой воды. Новый метод анализа основан на кумулятивной оценке риска развития рака при употреблении питьевой воды в штате Калифорния. Согласно определению государственных учреждений США, развитие рака в нормальных условиях происходит в возрасте около 70 лет. Если фиксируются случаи онкологии у более молодых людей, у ученых есть все основания полагать, что виноваты в этом факторы окружающей среды, например, некачественная питьевая вода.
Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий. Системы водоснабжения с наибольшим риском, как правило, обслуживают небольшие поселения и зависят от грунтовых вод. Эти сообщества часто нуждаются в улучшении инфраструктуры и ресурсов для обеспечения своих жителей безопасной питьевой водой.
Однако крупные системы поверхностного водоснабжения вносят значительный вклад в общий риск из-за большего количества обслуживаемого населения и постоянного наличия побочных продуктов дезинфекции.
К таким выводам пришли ученые в своей новой работе.
Кроме того, исследователи выявили статистически значимую связь между употреблением загрязненной питьевой воды в 48 363 коммунальных хозяйствах США и развитием различных видов рака. Оказалось, что уровень комплексного загрязнения питьевых ресурсов коррелирует с повышенным риском появления онкологических заболеваний. Некачественная питьевая вода может быть ответственна за 100 тыс. случаев раковых заболеваний в этих местностях.