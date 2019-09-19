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15:16 (мск), источник: РИА Новости

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен — РИА Новости. Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости в четверг сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» на странице, посвященной Челябинску, была опубликована фотография меню из детского сада № 293. В графах «завтрак», «обед» и «полдник» указаны полноценные блюда, а в графе «ужин» — «соль, 6 граммов».

«В детском саду 18 сентября ужина вообще не было, так как в этот день в учреждении было отключено электричество, о чем накануне была получена телефонограмма. Работники детского сада предупредили заранее родителей воспитанников, и детей забирали раньше. В таких случаях можно не указывать, что было на ужин, оставлять пустой строку меню, но программа, которая составляет меню, автоматически выдала «соль», — сказала собеседница агентства.

В детсаду подтвердили, что детей на ужин солью не кормили — этот норматив был указан программой из расчета использования соли за весь день.

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