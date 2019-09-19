15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят лучшие астрономические снимки 2019 года
Гринвичская королевская обсерватория объявила победителей фотопремии Insight Investment Astronomy Photographer of the Year.
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Гринвичская королевская обсерватория объявила победителей фотопремии Insight Investment Astronomy Photographer of the Year.
Абсолютным победителем стал венгерский фотограф Ласло Франчич. Его чарующее изображение «В тень», представленное в номинации «Наша Луна», изображает 35 фаз полного лунного затмения, которое произошло 21 января 2019 года. Работы победителей в других «астрономических» номинациях смотрите в нашей галерее.