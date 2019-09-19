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16:26 (мск), источник: N + 1

Берсерки объелись белены перед боем

Мухоморы, которые считали причиной ранее, редко вызывают гнев и ярость.

Агрессивное поведение берсерков во время боя, возможно, вызывал прием белены черной (Hyoscyamus niger), а не отваров из мухоморов, как считалось ранее. К такому выводу пришел этноботаник из Словении, который сравнил известные симптомы действия психоактивных веществ, содержащихся в мухоморах, с действием алкалоидов белены черной и других пасленовых. Исследование описано в журнале Journal of Ethnopharmacology.

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Берсерки были скандинавскими воинами, которые, как считается, во время боя находились в измененном состоянии сознания: в приступе ярости не различали своих и чужих, срывали с себя одежду и доспехи, почти не чувствовали боли и были якобы неуязвимы, громко кричали, стучали зубами и кусали щиты. Берсерки были известны до XII века: после того, как Норвегия полностью стала христианской, в религиозной литературе упоминания о них исчезли.

Точные причины подобного поведения берсерков неизвестны, но примерно с XVIII века считалось, что берсерки ели или пили отвар из мухоморов, вещества в которых вызывают похожий эффект: спутанность сознания, галлюцинации, дрожь, гипертермию, бред, а также рвоту и понос и нередко приводят к летальному исходу.

Карстен Фатур (Karsten Fatur) из Люблянского университета обратил внимание на то, что потребление мухоморов плохо объясняет ярость, которую испытывали берсерки в бою, так как в научной литературе почти нет свидетельств о том, что прием мухоморов вызывает такую реакцию.

Остальные признаки похожи, но маловероятно, что викинги использовали гриб ради достижения редкого эффекта, при этом получая другие, не слишком уместные в бою.

Фатур, который занимается изучением пасленовых растений, содержащих антихолинергические (нарушающие работу ацетилхолина) алкалоиды, выдвинул новую гипотезу, которая предполагает использование берсерками белены черной. В белене содержатся гиосциамин, атропин и скополамин — алкалоиды, обладающие антихолинергическими свойствами. Эти соединения вызывают спутанность сознания, галлюцинации, сухость во рту, расширение зрачков, снижение концентрации внимания, гипертермию, нарушение способности к связной речи, нарушения памяти, снижение чувствительности к боли.

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Белена была широко распространена в Европе как лекарственное средство — с античности ее использовали как обезболивающее и лекарства от бессонницы. Кроме того, на протяжении средневековья белену использовали как доступное средство изменения сознания в рекреационных целях: в отличие от алкоголя, например, этот сорняк не нужно было даже покупать.

Сейчас компоненты из белены входят в препараты от укачивания. При этом, пишет автор, приступы безумной ярости были вполне обычным следствием употребления белены: свидетельства об этом сохранились даже в фольклоре и языке европейских народов. Например, в сербохорватском языке глагол «buniti», произошедший от местного названия белены «bunika», означает «сражаться, протестовать», а выражение, которое переводится как «как будто они съели Hyoscyamus niger», используют для описания людей в гневе. Кроме того, в русском существует выражение «белены объелся».

Описанные эффекты во многом совпадают с теми, которые вызывает поедание мухомора, но белена дает критически важные для берсерков: повышение болевого порога и впадение в ярость.

Кроме того, в состоянии спутанного сознания, вызванного алкалоидами пасленовых, которые есть и в белене, люди зачастую не различают лиц, и это может объяснять, почему берсерки не отличали своих от чужих.

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Срывать с себя одежду берсерки также могли под действием белены: как сообщает автор работы, он сам не раз был свидетелем того, как люди, использующие антихолинергические пасленовые растения для рекреационных и духовных целей, поступали так же.

Автор приводит и археологические доказательства: в Дании было найдено захоронение женщины, в котором обнаружили мешочек с беленой. Считается, что женщина имела какое-то отношение к отправлению языческого культа, так что возможно белена была нужна для ритуальных целей. Кроме того, археологические находки показывают, что белена была широко распространена в Скандинавии еще с начала нашей эры, а к Средневековью стала обычным сорняком, растущим повсеместно.

Автор признает, что его гипотеза не объясняет, почему берсерки стучали зубами и кусали щит. Возможно, предполагает он, им просто было холодно без одежды в условиях скандинавского климата, и их знобило: укусы щита в таком случае нужны были, чтобы унять стук зубов. Фатур также уточняет, что его исследование лишь попытка разобраться в проблеме, для решения которой решительный вклад должны внести археологи, историки и биологи.

Максим Абдулаев

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