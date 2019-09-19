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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парапланерист пролетел над действующим вулканом (видео)

Было страшно, но он не отступил.

Экстремальный полет на параплане над действующим вулканом Фуэго в Гватемале попал на видео.

Спортсмен Орасио Льоренс поднялся на соседний неактивный вулкан Акатенанго, чтобы использовать его в качестве площадки для старта. Он подлетел к Фуэго, который выпускал столб пепла и пролетел совсем рядом с жерлом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атмосфера была довольно стабильной, турбулентность не очень сильная. Но шум и камни из кратера немного пугали. Я пролетел один раз и скоро вернусь сюда снова, чтобы повторить все ночью, когда будет видно красную лаву», — рассказал любитель острых ощущений.

Фуэго неподалёку от города Антигуа лежит в цепи вулканов, протянувшихся вдоль тихоокеанского побережья Гватемалы. Это один из самых активных вулканов в стране. Последнее сильное извержение происходило в ноябре 2018 года.

Анна Лысенко

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