17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парапланерист пролетел над действующим вулканом (видео)
Было страшно, но он не отступил.
Экстремальный полет на параплане над действующим вулканом Фуэго в Гватемале попал на видео.
Спортсмен Орасио Льоренс поднялся на соседний неактивный вулкан Акатенанго, чтобы использовать его в качестве площадки для старта. Он подлетел к Фуэго, который выпускал столб пепла и пролетел совсем рядом с жерлом.
«Атмосфера была довольно стабильной, турбулентность не очень сильная. Но шум и камни из кратера немного пугали. Я пролетел один раз и скоро вернусь сюда снова, чтобы повторить все ночью, когда будет видно красную лаву», — рассказал любитель острых ощущений.
Фуэго неподалёку от города Антигуа лежит в цепи вулканов, протянувшихся вдоль тихоокеанского побережья Гватемалы. Это один из самых активных вулканов в стране. Последнее сильное извержение происходило в ноябре 2018 года.
Анна Лысенко