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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионерка из Великобритании дала отпор грабительнице и стала местной звездой

Преступница выбрала не ту жертву.

81-летняя Дорин Джонс из Бирмингема попала в местные выпуски новостей благодаря своему бесстрашию. В сентябре пенсионерка стала жертвой грабительницы, которая преследовала ее на улице, а затем попыталась отобрать у старушки банковскую карту возле банкомата.

Но Дорин оказалась не такой уж беззащитной, и отдавать преступнице свои честно заработанные деньги она не собиралась.

За доли секунды сообразив, что происходит, пенсионерка схватила грабительницу за одежду и оттащила ее от банкомата.
Во время загрузки произошла ошибка.

Явно не ожидая такого сопротивления, грабительница закричала и поспешила удалиться с места событий.

Вся эта история попала в объектив камеры видеонаблюдения, благодаря чему, Дорин моментально стала местной знаменитостью, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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