17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пенсионерка из Великобритании дала отпор грабительнице и стала местной звездой
Преступница выбрала не ту жертву.
81-летняя Дорин Джонс из Бирмингема попала в местные выпуски новостей благодаря своему бесстрашию. В сентябре пенсионерка стала жертвой грабительницы, которая преследовала ее на улице, а затем попыталась отобрать у старушки банковскую карту возле банкомата.
Но Дорин оказалась не такой уж беззащитной, и отдавать преступнице свои честно заработанные деньги она не собиралась.
Явно не ожидая такого сопротивления, грабительница закричала и поспешила удалиться с места событий.
Вся эта история попала в объектив камеры видеонаблюдения, благодаря чему, Дорин моментально стала местной знаменитостью, пишет The Sun.
Екатерина Гура