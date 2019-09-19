18:42 (мск), источник: Forbes
В рейтинге самых высокооплачиваемых рэперов мира сменился лидер
Forbes публикует ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых исполнителей
В 2007 году Канье Уэст выпустил песню под названием Big Brother — оду своему коллеге по цеху
«Мысль о том, что я могу выпускать спортивную обувь, была словно озарение, — говорил Уэст в интервью Forbes в августе. — Сдвиг парадигмы. Будто Yeezy смогут быть так же популярны, как Jordan».
Ожидается, что в этом году продажи Yeezy превысят $1,5 млрд — это примерно половина выручки Nike от Air Jordan. Продажи кроссовок помогли Уэсту заработать за последний год $150 млн до вычета налогов и впервые стать самым высокооплачиваемым рэпером мира. Уэст заработал больше, чем прошлогодний лидер
Порог входа в рейтинг составил $18 млн — выше, чем
Уэст — не единственная знаменитость, у кого выдался удачный год, даже в собственной семье. Трэвис Скотт, которого можно считать дядей детей Уэста, заработал на своем туре Astroworld — Wish You Were Here $58 млн и получил пятое место в рейтинге. Это на две строчки выше DJ Khaled, который добился персонального рекорда в $40 млн, а до этого преодолел страх полетов после рождения его сына — и расширил свой бизнес по организации туров, а также заключил сделки с Air Jordan и Luc Belaire.
«Халед — один из тех парней, с которыми хочется работать, — рассказал Forbes диджей и поклонник жанра, пожелавший остаться анонимным. — Халед добьется своего, потому что придерживается невероятных стандартов в работе. Он порядочный человек. Он сосредоточен. Он опережает свое время».
Живые выступления — не единственный путь рэперов к большим доходам. Diddy (№ 4, доход — $70 млн) получил большую часть своего дохода от выгодной сделки с брендом водки Ciroc от Diageo. Birdman (№ 16, доход — $20 млн) обязан доходами своему лейблу с говорящим названием Cash Money Records. А Нас (№ 18, доход — $19 млн) второй год подряд остается в рейтинге во многом благодаря удачным инвестициям в стартапы вроде PillPack и Lyft.
В рейтинге этого года есть два новичка. Самый высокооплачиваемый из них — Дональд Гловер (№ 10, доход — $35 млн), который улучшил свое финансовое положение благодаря работе над сериалом «Атланта» и туру This Is America (под псевдонимом Чайлдиш Гамбино). Карди Би (№ 13, доход — $28 млн) отстает незначительно — в 26 лет она стала самой молодой артисткой в рейтинге этого года — и одной из всего лишь двух женщин в списке. Это еще один пример гендерного разрыва в оплате — давней беды
Вторая женщина в списке Ники Минаж недавно объявила, что планирует закончить карьеру. Однако есть еще множество молодых
Зак О’Маллей Гринберг