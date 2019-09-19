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19:22 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура просит заменить наказание, назначенное актеру Павлу Устинову, сообщил представитель ведомства Александр Куренной.

Источник: РИА Новости

Он подчеркнул, что вина Устинова и правильность квалификации его действий не оспариваются.

В то же время Генпрокуратура полагает, что приговор следует изменить «в связи с несправедливостью назначенного ему (Устинову. — Прим. ред.) наказания вследствие его чрезмерной суровости».

«Генеральная прокуратура РФ просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы», — заявил Куренной.

По данным следствия, 3 августа старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова на Пушкинской площади за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

Актеру предъявили обвинение по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

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Устинов свою вину не признал и заявил, что в несанкционированной акции не участвовал.

В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима (прокурор просил шесть лет). Защита обжаловала приговор.

История вызвала широкий общественный резонанс, за актера вступились коллеги по творческому цеху, а также политики и правозащитники. Среди поддержавших осужденного — режиссеры Константин Райкин и Андрей Звягинцев, актеры Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Анатолий Белый и множество других.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на своей странице в Instagram назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что «в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не видит политики в деле Устинова, и призвала всех вернуться в правовое русло, в том числе в части вопроса соразмерности наказания.

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