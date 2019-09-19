21:57 (мск), источник: Life.ru
Микки Рурк завещал похоронить его в маленьком украинском селе
Впрочем, пока у актёра большие планы. В том числе купить дом в
Голливудский актёр, звезда «Рестлера» Микки Рурк завещал похоронить его в небольшом селе Загорцы Хмельницкой области Украины. Там живёт семья его помощника Дмитрия Корнейчука. Артист признался, что рассказы украинца о родине впечатлили его.
— Я говорил Диме, что, когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там, — заявил Рурк в интервью изданию «Сегодня».
Правда, сейчас 67-летняя голливудская звезда о смерти не думает. Рурк рассказал, что планирует закончить сценарий нового фильма, сняться ещё в одной киноленте и приобрести дом в
Ранее стало известно, что Микки Рурк может исполнить роль криминального авторитета в киноленте российского продюсера Стаса Барецкого «Брат-3».