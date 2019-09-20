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Тейлор Свифт сказала, с кем из «Игры престолов» себя ассоциирует
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Тейлор Свифт рассказала, что она ассоциирует себя с Дейнерис Таргариен из «Игры престолов», сообщает NME.
По ее мнению, создатели хотели показать на примере Дейнерис, что карабкаться вверх по лестнице проще, чем удерживаться наверху: «Что касается меня, мне было очень сложно удержать свою карьеру на том уровне, до которого я дошла».
«Проще получить признание, чем сохранить его, и проще получить внимание, чем сохранить его», — пояснила Свифт.