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00:32 (мск), источник: РИА Новости

Тейлор Свифт сказала, с кем из «Игры престолов» себя ассоциирует

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Тейлор Свифт рассказала, что она ассоциирует себя с Дейнерис Таргариен из «Игры престолов», сообщает NME.

Источник: AP 2019

Поп-дива ранее говорила о том, что ей очень нравится сериал HBO. Мать драконов ей близка, поскольку певице знакома борьба за то, чего уже достигла: «Очень долго мне казалось, что люди склонны полагать, что женщина в музыкальном мире — это просто счастливый случай».

По ее мнению, создатели хотели показать на примере Дейнерис, что карабкаться вверх по лестнице проще, чем удерживаться наверху: «Что касается меня, мне было очень сложно удержать свою карьеру на том уровне, до которого я дошла».

«Проще получить признание, чем сохранить его, и проще получить внимание, чем сохранить его», — пояснила Свифт.

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