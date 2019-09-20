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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Софи Лорен: «Надо наслаждаться жизнью. А значит, надо наслаждаться и старостью»

20 сентября исполняется 85 лет самой прекрасной итальянской кинозвезде XX века.

Источник: AP 2019

Карьера Софи Лорен выстроилась по классическому принципу «Из грязи в князи». Она родилась в Неаполе, в небогатой семье. Ее папа, хоть сделал маме двоих дочерей, отказался на ней жениться. Детство Софи пришлось на очень тяжелый период: война, фашисты, бомбежки, голод, холод, эпидемия туберкулеза, извержение Везувия (оно случилось в 1944-м и не было таким сильным, как извержение, погубившее Помпеи, но все-таки принесло жителям Неаполя и окрестностей немало бед). Плюс к этому Софи росла гадким утенком — в детстве она была очень некрасивой. Но, став девушкой, буквально расцвела, начала принимать участие в конкурсах красоты, пробиваться в кино… А потом встретила продюсера Карло Понти.

Это была любовь с первого взгляда. Мне было 16 лет, он сидел в жюри конкурса красоты, увидел меня, просто сидевшей за столиком с друзьями, и прислал записку — предложил принять в конкурсе участие. Я согласилась и заняла второе место. Но важнее то, как мы стали относиться друг к другу — сначала по-дружески, потом, когда мне исполнилось 19, все стало серьезнее… Мы по-настоящему любили друг друга.
Софи Лорен
Актриса

Правда, Понти был женат и из-за законов, принятых в глубоко католической Италии, долго не мог развестись с супругой — а к Лорен на несколько лет приклеился ярлык хищной распутницы, уводящей чужих мужей. Однако Понти обеспечил ей фантастическую карьеру сначала в Италии, где она играла бедных, но прекрасных девушек, а потом и в Голливуде.

«Дыхание, как у динозавра»

Лорен снималась со всеми крупнейшими кинозвездами 50-х и 60-х годов. Когда ее спрашивают о самых любимых экранных партнерах, она называет Марчелло Мастроянни, с которым снялась в 13 фильмах, и с которым ее связывала самая нежная дружба. А говоря о нелюбимых, вспоминает Марлона Брандо, с которым повстречалась на съемках «Графини из Гонконга». Это был последний фильм престарелого Чарльза Спенсера Чаплина, который для Лорен был просто божеством. А для Брандо — нет. Тот с ходу пустился в загул, первые несколько дней не приходил на площадку, а когда пришел, позволил себе сильно опоздать и даже не извинился. Режиссер сказал ему: «Слушай, сукин сын, отныне ты работаешь на Чарли Чаплина. Если думаешь, что ты пуп земли, садись на следующий же самолет и убирайся в Голливуд, обойдемся без тебя». Брандо сдулся, как воздушный шарик, и очень расстроился.

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Потом он попытался приставать к Софи, цапнув ее во время съемок самым неподобающим образом. «Я спокойно повернулась к нему, подула ему в лицо, словно кошка, которую гладят против шерсти, и сказала, чтобы он больше никогда не смел так делать. Он выглядел жалким и беспомощным и больше никогда себе этого не позволял, но после этого с ним стало трудно работать».

Трудно — не то слово: во время съемок любовной сцены Брандо нежно прошептал партнерше на ухо, что у нее в носу растут волосы, а в другом дубле, целуя ее, сильно укусил за губу. Еще Брандо распространял слухи, что из-за любви к тяжелой итальянской пище у Софи дыхание как у динозавра. Чаплину все это очень не нравилось: было очевидно, что актеры терпеть не могут друг друга, и в любовных сценах ведут себя так, словно каждому приходится обнимать кактус. Брандо заодно возненавидел Чаплина, управлявшего им как марионеткой — режиссер указывал ему, великому вообще-то актеру, сколько шагов надо пройти, где встать, до скольких досчитать про себя, прежде чем повернуться к камере, и к этому сводилась вся работа. «Это была самая легкая роль в моей жизни» — с отвращением говорил Брандо, воспитанный на системе Станиславского. От нахлынувшей меланхолии он стал питаться практически одним мороженым и сильно растолстел за время съемок — приходилось прилагать массу усилий, чтобы на экране это не было заметно.

«Нельзя изменить прошлое, его больше не существует»

Напротив, самые теплые воспоминания у Софи остались о Кэри Гранте — одном из самых обаятельных голливудских актеров 40-х и 50-х. Она снималась с ним в первом же своем большом англоязычном фильме «Гордость и страсть». Поначалу Грант не горел желанием играть с неизвестной итальянкой, но, познакомившись с ней лично, был очарован. Он как раз расставался с очередной женой, и в Софи увидел свою следующую супругу.

В какой-то момент ей пришлось выбирать между Карло Понти — невысоким, лысым, полным, тяжело женатым продюсером — и Грантом, одним из самых знаменитых и импозантных мужчин на планете, который буквально умолял ее о браке, бесконечно ей названивал, сулил златые горы и кругосветное путешествие на лайнере.
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Сама Софи была пленена Грантом, но выбрала Понти. И, скорее всего, поступила правильно. Через несколько лет с помощью разных ухищрений, включавших получение гражданства Франции, ему удалось развестись с прежней супругой и жениться на Софи. Он провел с ней всю свою долгую жизнь (Понти скончался в 2007 году, когда ему было 94), стал отцом двух ее красавцев-сыновей и обеспечил ее кучей ролей, о которых любая актриса может только мечтать. А брак с Грантом почти наверняка рухнул бы спустя несколько лет, и актерская карьера Лорен, возможно, вместе с ним. Не факт, что мы бы сейчас помнили, кто она вообще такая.

И все-таки… «Кэри был прекрасен», — вспоминала она буквально на днях, в начале сентября 2019-го, в интервью австралийским журналистам. — «Самый элегантный и очаровательный изо всех мужчин, которых я встречала. Он входил в комнату, я видела его — и перехватывало дыхание. Он был очень романтичным, мог прислать букет из сотен цветов. Было очень болезненно, но я сделала выбор и вернулась в Италию, чтобы сниматься там, и потом уже ни о чем не жалела. Я не люблю оглядываться. От этого можно сойти с ума. Нельзя изменить прошлое, его больше не существует. Не буду отрицать, что его ухаживания привели меня в смятение, но я собиралась создать семью с Карло, и приняла верное решение».

Как потратить два миллиона на «Оскар»

Лорен получила обе главные актерские кинонаграды на Земле: приз Каннского кинофестиваля и «Оскар» за фильм «Чочара» (а потом еще и почетный «Оскар» за достижения всей жизни). «Оскар» за «Чочару» в 1962 году достался ей не так уж легко: еще никогда актриса, играющая в иностранном фильме не на английском языке, эту награду не получала.

Лорен помогло и то, что в Голливуде ее уже считали своей, — она снялась в добром десятке американских фильмов, — и то, что американский прокатчик картины Джозеф Левин очень серьезно вложился в рекламную кампанию.

Он потратил 100 тысяч долларов на рекламу в прессе и 150 тысяч — на ужины и приемы с членами Киноакадемии, где мягко убеждал их проголосовать за Софи. В сегодняшних деньгах, с учетом инфляции, эти потраченные 250 000 долларов превращаются в два миллиона; и, кстати, сегодня на продвижение актера, актрисы или фильма к «Оскару» тоже тратятся огромные деньги и усилия, направленные на создание хайпа. Но главным фактором успеха, конечно, была сама Софи Лорен, с ошеломительной страстью сыгравшая трагическую роль римлянки, в конце войны с двенадцатилетней дочерью странствующей по Италии. Ее горящие черные глаза, ее прекрасное лицо, ее интонации, ее улыбки и гримасы боли врезались в память надолго, она казалась сердцем самой Италии.

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На церемонии Лорен не присутствовала: боялась, что если не получит «Оскар», упадет в обморок от отчаяния, а если получит — от радости. Она вместе мужем сидела в римской квартире, куда супруги пригласили фотографа — запечатлеть торжественный момент в случае победы. По воспоминаниям этого фотографа, Софи никак не могла уснуть (из-за разницы во времени с Лос-Анджелесом, когда там вручают «Оскары», в Европе глубокая ночь), выкурила пять пачек сигарет и выпила два кофейника кофе. В 6.45 утра ей позвонил Кэри Грант: «Дорогая, я что, первый тебе об этом сообщаю? Ты выиграла!».

«Мои внуки — голубоглазые блондины. Уж не знаю, почему»

Сейчас Софи Лорен живет рядом с Италией — в Швейцарии. На родине ее боготворят. Когда журналисты спрашивают, как она относится к своему возрасту, она отвечает: «Я каждый день стараюсь делать что-то позитивное, не только для себя, но и для тех, кто меня окружает. Мой подход к жизни очень простой: радоваться всему хорошему, что происходит с моими детьми. Красота моих внуков наполняет меня счастьем, пусть даже живут они далеко, в Калифорнии. Необъяснимо, но они все блондины с голубыми глазами — кто может сказать, почему? Наверное, сама жизнь сберегает для тебя чудесные вещи и в конце преподносит их как сюрприз. Дети и внуки — то, что делает мою жизнь стоящей того, чтобы жить. А что касается старения… Жизнь есть жизнь. Мы должны получать удовольствие от времени, что проводим здесь, а старение — часть этого времени. Так что наслаждайтесь и им тоже. Заботьтесь о себе… Что должно случиться, случится, но счастье ваше зависит от вас».

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