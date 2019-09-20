11:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Софи Лорен: «Надо наслаждаться жизнью. А значит, надо наслаждаться и старостью»
20 сентября исполняется 85 лет самой прекрасной итальянской кинозвезде XX века.
Карьера Софи Лорен выстроилась по классическому принципу «Из грязи в князи». Она родилась в Неаполе, в небогатой семье. Ее папа, хоть сделал маме двоих дочерей, отказался на ней жениться. Детство Софи пришлось на очень тяжелый период: война, фашисты, бомбежки, голод, холод, эпидемия туберкулеза, извержение Везувия (оно случилось в 1944-м и не было таким сильным, как извержение, погубившее Помпеи, но
Это была любовь с первого взгляда. Мне было 16 лет, он сидел в жюри конкурса красоты, увидел меня, просто сидевшей за столиком с друзьями, и прислал записку — предложил принять в конкурсе участие. Я согласилась и заняла второе место. Но важнее то, как мы стали относиться друг к другу — сначала
по-дружески,потом, когда мне исполнилось 19, все стало серьезнее… Мы по-настоящемулюбили друг друга.
Правда, Понти был женат и
Лорен снималась со всеми крупнейшими кинозвездами 50-х и 60-х годов. Когда ее спрашивают о самых любимых экранных партнерах, она называет Марчелло Мастроянни, с которым снялась в 13 фильмах, и с которым ее связывала самая нежная дружба. А говоря о нелюбимых, вспоминает Марлона Брандо, с которым повстречалась на съемках «Графини из Гонконга». Это был последний фильм престарелого Чарльза Спенсера Чаплина, который для Лорен был просто божеством. А для Брандо — нет. Тот с ходу пустился в загул, первые несколько дней не приходил на площадку, а когда пришел, позволил себе сильно опоздать и даже не извинился. Режиссер сказал ему: «Слушай, сукин сын, отныне ты работаешь на Чарли Чаплина. Если думаешь, что ты пуп земли, садись на следующий же самолет и убирайся в Голливуд, обойдемся без тебя». Брандо сдулся, как воздушный шарик, и очень расстроился.
Потом он попытался приставать к Софи, цапнув ее во время съемок самым неподобающим образом. «Я спокойно повернулась к нему, подула ему в лицо, словно кошка, которую гладят против шерсти, и сказала, чтобы он больше никогда не смел так делать. Он выглядел жалким и беспомощным и больше никогда себе этого не позволял, но после этого с ним стало трудно работать».
Трудно — не то слово: во время съемок любовной сцены Брандо нежно прошептал партнерше на ухо, что у нее в носу растут волосы, а в другом дубле, целуя ее, сильно укусил за губу. Еще Брандо распространял слухи, что
Напротив, самые теплые воспоминания у Софи остались о Кэри Гранте — одном из самых обаятельных голливудских актеров 40-х и 50-х. Она снималась с ним в первом же своем большом англоязычном фильме «Гордость и страсть». Поначалу Грант не горел желанием играть с неизвестной итальянкой, но, познакомившись с ней лично, был очарован. Он как раз расставался с очередной женой, и в Софи увидел свою следующую супругу.
Сама Софи была пленена Грантом, но выбрала Понти. И, скорее всего, поступила правильно. Через несколько лет с помощью разных ухищрений, включавших получение гражданства Франции, ему удалось развестись с прежней супругой и жениться на Софи. Он провел с ней всю свою долгую жизнь (Понти скончался в 2007 году, когда ему было 94), стал отцом двух ее
И
Лорен получила обе главные актерские кинонаграды на Земле: приз Каннского кинофестиваля и «Оскар» за фильм «Чочара» (а потом еще и почетный «Оскар» за достижения всей жизни). «Оскар» за «Чочару» в 1962 году достался ей не так уж легко: еще никогда актриса, играющая в иностранном фильме не на английском языке, эту награду не получала.
Он потратил 100 тысяч долларов на рекламу в прессе и 150 тысяч — на ужины и приемы с членами Киноакадемии, где мягко убеждал их проголосовать за Софи. В сегодняшних деньгах, с учетом инфляции, эти потраченные 250 000 долларов превращаются в два миллиона; и, кстати, сегодня на продвижение актера, актрисы или фильма к «Оскару» тоже тратятся огромные деньги и усилия, направленные на создание хайпа. Но главным фактором успеха, конечно, была сама Софи Лорен, с ошеломительной страстью сыгравшая трагическую роль римлянки, в конце войны с двенадцатилетней дочерью странствующей по Италии. Ее горящие черные глаза, ее прекрасное лицо, ее интонации, ее улыбки и гримасы боли врезались в память надолго, она казалась сердцем самой Италии.
На церемонии Лорен не присутствовала: боялась, что если не получит «Оскар», упадет в обморок от отчаяния, а если получит — от радости. Она вместе мужем сидела в римской квартире, куда супруги пригласили фотографа — запечатлеть торжественный момент в случае победы. По воспоминаниям этого фотографа, Софи никак не могла уснуть (из-за разницы во времени с
Сейчас Софи Лорен живет рядом с Италией — в Швейцарии. На родине ее боготворят. Когда журналисты спрашивают, как она относится к своему возрасту, она отвечает: «Я каждый день стараюсь делать