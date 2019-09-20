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13:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

Французские и российские ученые спорят из-за самой старой женщины

Группа ученых из Франции и Швейцарии доказала, что француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году, действительно скончалась в возрасте 122 лет и 165 дней, так что ей по праву принадлежит рекорд долгожительства.

Жанна Кальман в свой 117-й день рождения | Источник: GETTY IMAGES

Новое исследование было спровоцировано недавним заявлением россиян. В феврале Николай Зак из Московского общества испытателей природы опубликовал в журнале Rejuvenation Research статью, где утверждалось, что на самом деле Жанна Кальман скончалась еще в 1934 году в возрасте 54 лет.

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По версии Зака и его соавторов, на протяжении шести с лишним десятилетий Жанну изображала ее дочь Ивонна, которая после смерти матери якобы приняла ее обличье и стала жить по документам Жанны Кальман, чтобы не платить налог на наследство, который бы ее разорил.

Таким образом, утверждает российский ученый, в 1997 году умерла не Жанна Кальман в возрасте 122 лет, а ее дочь Ивонна — в возрасте 99 лет.

В качестве доказательств Зак приводит демографические показатели, продолжительность жизни предков Жанны, изменения во внешности женщины, различные слухи, а также отсутствие публичности.

Как сказано в статье, «мадам Кальман удавалось оставаться в тени до самого 1985 года, когда она переехала в дом престарелых уже в возрасте почти 110 лет», несмотря на то что «в 1975 году французские газеты писали о другом долгожителе, отметившем 95-й день рождения».

«Десятки сообщников»

На этой неделе было опубликовано новое исследование, в котором французские и швейцарские ученые называют версию российских ученых «необоснованной конспирологической теорией, основанной на неточных фактах».

Авторы приводят ряд доказательств правдивости истории Жанны Кальман — в частности, архивную публикацию из местной газеты французского города Арля, где жила семья Кальман. В статье от 1934 года рассказывается история Ивонны Кальман, скончавшейся в возрасте 36 лет от болезни. На похоронах Ивонны, как пишет газета, собралась «необычайно большая толпа горожан».

Ученые отмечают, что вряд ли среди столь многочисленной публики не нашлось людей, которые бы заметили подмену — «если только не рассматривать версию о том, что у Ивонны были десятки сообщников».
120-летний юбилей Жанны Кальман | Источник: GETTY IMAGES

В исследовании также отвергается версия российских ученых о том, что дожить до 122 лет статистически невозможно.

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Группа ученых из Женевского университета составила математическую модель на основании базы данных долгожителей, родившихся во Франции между 1875 и 1903 гг. Статистически вероятность дожить до 122 лет оказалась равна 1 из 10 миллионов — то есть математически история Жанны Кальман вполне укладывается в рамки возможного.

«Учитывая, что с начала XVIII века в мире в общей сложности родилось не менее 8−10 миллионов людей, доживших до 100 лет, существование в конце XX века человека, дожившего до 122 лет, звучит вполне правдоподобно», — утверждает один из авторов исследования, профессор геронтологии Университетских клиник в Женеве Франсуа Эррманн.

В среду на этой неделе, спустя два дня после публикации нового исследования, прокуратура коммуны Тараскон объявила, что не будет вносить изменения в свидетельство о смерти Жанны Кальман.

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