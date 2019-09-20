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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Более двух миллионов человек собираются штурмовать «Зону 51» в США

Пентагон готов защищать военную базу, но людей это не останавливает.

Одна из самых обсуждаемых новостей в мире в пятницу, 20 сентября — штурм американской секретной базы в Неваде, известной под названием «Зона 51».

Идея штурма действующей военной базы сначала появилась в Сети в качестве шутки, которая быстро превратилась в мем, а затем приобрела невероятные масштабы.

Любители НЛО готовятся «штурмовать» Зону 51 в Неваде в поисках секретов инопланетян.
По-настоящему безумные люди в "Зоне 51"

Согласно распространенному мнению (сформировавшемуся в том числе благодаря голливудским фильмам), в «Зоне 51» правительство США проводит эксперименты над пришельцами. Власти страны долгое время скрывали военный объект, но были вынуждены признать его существование после того, как в 2013 году в Интернете появились спутниковые снимки его территории.

Новость
Блогер попытался пойти на штурм секретной базы «Зона 51»

Летом 2019 года на Facebook появилось мероприятие под названием «Штурм “Зоны 51”», целью которого было освободить «бедных инопланетян». Участникам штурма предлагалось встретиться 20 сентября у туристического центра, посвященного «Зоне 51», и согласовать план проникновения на секретную базу. В начале августа администрация Facebook удалила группу, посвященную событию, так как контент в ней противоречил правилам соцсети. Но спустя несколько дней страницу разблокировали.

Мероприятие очень быстро распространилось по Сети и стало настолько популярным, что к штурму захотели присоединиться многие знаменитости, среди которых Брюс Уиллис, Киану Ривз и Дуэйн Джонсон.

Несмотря на то, что на странице мероприятия сообщалось, что это всего лишь веселая шутка, и никакого вторжения на самом деле не планируется, ситуация уже вышла из-под контроля.

Более двух миллионов человек со всего мира начали готовиться к штурму действующего военного объекта. Американские СМИ сообщают, что несколько человек уже были арестованы за попытку проникновения на базу, в том числе популярный блогер из Голландии.

Все еще 19-е число. Продолжайте тренироваться!

Видя такой серьезный настрой, правительство США выступило с официальным обращением, прося не делать глупостей, ведь «Зона 51» является действующим военным объектом и солдаты имеют полное право открывать огонь на поражение в случае вторжения на базу. За несколько дней до назначенной даты правительство закрыло воздушное пространство вокруг территории и расставило патрули.

Мы с ребятами возвращаемся из Зоны 51.

Однако это, похоже, никого не пугает. В ночь на 20 сентября сотни людей начали стягиваться к «Зоне 51». Люди прибывают к объекту с шуточными плакатами и в костюмах инопланетян. Множество блогеров также ведут прямые трансляции из Невады.

Сегодня штурмуем Зону 51.
Счастливого дня Зоны 51!

Екатерина Гура

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