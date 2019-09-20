Более двух миллионов человек собираются штурмовать «Зону 51» в США

Одна из самых обсуждаемых новостей в мире в пятницу, 20 сентября — штурм американской секретной базы в Неваде, известной под названием «Зона 51».
Идея штурма действующей военной базы сначала появилась в Сети в качестве шутки, которая быстро превратилась в мем, а затем приобрела невероятные масштабы.
Согласно распространенному мнению (сформировавшемуся в том числе благодаря голливудским фильмам), в «Зоне 51» правительство США проводит эксперименты над пришельцами. Власти страны долгое время скрывали военный объект, но были вынуждены признать его существование после того, как в 2013 году в Интернете появились спутниковые снимки его территории.
Летом 2019 года на Facebook появилось мероприятие под названием «Штурм “Зоны 51”», целью которого было освободить «бедных инопланетян». Участникам штурма предлагалось встретиться 20 сентября у туристического центра, посвященного «Зоне 51», и согласовать план проникновения на секретную базу. В начале августа администрация Facebook удалила группу, посвященную событию, так как контент в ней противоречил правилам соцсети. Но спустя несколько дней страницу разблокировали.
Мероприятие очень быстро распространилось по Сети и стало настолько популярным, что к штурму захотели присоединиться многие знаменитости, среди которых Брюс Уиллис, Киану Ривз и Дуэйн Джонсон.
Несмотря на то, что на странице мероприятия сообщалось, что это всего лишь веселая шутка, и никакого вторжения на самом деле не планируется, ситуация уже вышла из-под контроля.
Более двух миллионов человек со всего мира начали готовиться к штурму действующего военного объекта. Американские СМИ сообщают, что несколько человек уже были арестованы за попытку проникновения на базу, в том числе популярный блогер из Голландии.
Видя такой серьезный настрой, правительство США выступило с официальным обращением, прося не делать глупостей, ведь «Зона 51» является действующим военным объектом и солдаты имеют полное право открывать огонь на поражение в случае вторжения на базу. За несколько дней до назначенной даты правительство закрыло воздушное пространство вокруг территории и расставило патрули.
Однако это, похоже, никого не пугает. В ночь на 20 сентября сотни людей начали стягиваться к «Зоне 51». Люди прибывают к объекту с шуточными плакатами и в костюмах инопланетян. Множество блогеров также ведут прямые трансляции из Невады.