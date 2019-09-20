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14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Музей мадам Тюссо создал первую реалистичную фигуру Бейонсе

Предыдущие версии были далеки от оригинала.

19 сентября в Instagram-аккаунте лондонского Музея мадам Тюссо появились несколько снимков новой восковой фигуры Бейонсе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Она стала частью королевской семьи.

Скульптура повторяет один из образов певицы с фестиваля Coachella в 2018 году. Но главная особенность (и радость для поклонников) заключается в том, что восковая Бейонсе наконец-то стала похожа на свой оригинал.

Бейонсе создавалась не один день! Искусство рождается благодаря времени и ошибкам.

Дело в том, что певица считается неофициальным рекордсменом по количеству странных копий. До сих пор авторы восковых скульптур никак не могли создать похожую Бейонсе, а потому поклонники писали в соцсетях о «восковом проклятии» певицы.

Как считают кураторы музея восковых фигур в Ниагара-Фолс, это Бейонсе.
Создатели восковых фигур никогда не видели Бейонсе

Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке в 2017 году даже был вынужден убрать восковую Бейонсе после скандала в соцсетях. Тогда поклонники отмечали, что певица не только не похожа на саму себя, но и является «чересчур белой».

Однако новая копия Бейонсе действительно впечатлила фанатов. В соцсетях уже можно встретить множество восторженных комментариев по этому поводу.

Екатерина Гура

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