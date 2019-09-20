14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Музей мадам Тюссо создал первую реалистичную фигуру Бейонсе
Предыдущие версии были далеки от оригинала.
19 сентября в
Скульптура повторяет один из образов певицы с фестиваля Coachella в 2018 году. Но главная особенность (и радость для поклонников) заключается в том, что восковая Бейонсе
Дело в том, что певица считается неофициальным рекордсменом по количеству странных копий. До сих пор авторы восковых скульптур никак не могли создать похожую Бейонсе, а потому поклонники писали в соцсетях о «восковом проклятии» певицы.
Музей мадам Тюссо в
Однако новая копия Бейонсе действительно впечатлила фанатов. В соцсетях уже можно встретить множество восторженных комментариев по этому поводу.
Екатерина Гура