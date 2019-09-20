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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото спины Бэнкси продали на аукционе за $43 тысячи

Покупатель пожелал остаться неизвестным.

На прошедшем недавно аукционе Sotheby’s ушла с молотка фотография самого знаменитого уличного художника Бэнкси. Конечно, тайна его личности осталась сохранена — на снимке можно увидеть только спину и голову в капюшоне.

Автором работы стал британский художник Крис Левин, работающий в жанре светового искусства. Снимок спины Бэнкси напечатан на струйном принтере и в углу помечен флуоресцентным розовым крестиком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эксперты оценивали работу в сумму от 3700 до 6200 долларов, но в итоге она была продана неизвестному покупателю за 43 тысячи долларов, сообщает The Art Newspaper.

Журналисты сообщают, что Левин сделал четыре копии снимка: себе, Бэнкси и музыканту Massive Attack Роберту Дель Ная, который, по самой распространенной версии, и является таинственным Бэнкси.

Екатерина Гура

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