15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фото спины Бэнкси продали на аукционе за $43 тысячи
Покупатель пожелал остаться неизвестным.
На прошедшем недавно аукционе Sotheby’s ушла с молотка фотография самого знаменитого уличного художника Бэнкси. Конечно, тайна его личности осталась сохранена — на снимке можно увидеть только спину и голову в капюшоне.
Автором работы стал британский художник Крис Левин, работающий в жанре светового искусства. Снимок спины Бэнкси напечатан на струйном принтере и в углу помечен флуоресцентным розовым крестиком.
Эксперты оценивали работу в сумму от 3700 до 6200 долларов, но в итоге она была продана неизвестному покупателю за 43 тысячи долларов, сообщает The Art Newspaper.
Журналисты сообщают, что Левин сделал четыре копии снимка: себе, Бэнкси и музыканту Massive Attack Роберту Дель Ная, который, по самой распространенной версии, и является таинственным Бэнкси.
Екатерина Гура