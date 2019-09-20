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16:57 (мск), источник: РИА Новости

В России треть смертей мужчин до 60 лет связана с алкоголем, заявил эксперт

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Треть смертей мужчин в возрасте до 60 лет связана с алкоголем, безопасных доз не существует, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов, комментируя информацию о «безопасном количестве» спиртных напитков.

Источник: РИА Новости

Ранее сотрудники Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья. Доза для мужчин составила 900 миллилитров пива, для женщин — 200 миллилитров вина. Представители медицинского сообщества, в частности, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина и член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, раскритиковали эти «рекомендации».

Бойцов согласился с озвученной в четверг позицией главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, что безопасных доз алкоголя не существует.

Внезапные смерти молодых мужчин, связанные с алкоголем — это внезапная остановка сердца вследствие его хаотичного сокращения. …За 30% — от 30 до 40% смертей мужчин до 60 лет ассоциированы с алкоголем.
Сергей Бойцов
главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии

«Так или иначе, или сердечно-сосудистый механизм, или травма, или какой-то другой инцидент, дорожное происшествие — они ассоциированы с алкоголем», — заявил Бойцов в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты».

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