17:41 (мск), источник: ТАСС Наука
Желудочные бактерии опьянили китайца без алкоголя. И вызвали болезнь печени
Скорее всего, эти бактерии являются возбудителем тяжелой неалкогольной жировой болезни печени.
Китайские ученые обнаружили бактерию, которая может синтезировать алкоголь в желудке человека. Она может нарушить работу печени даже у непьющих людей. Описание исследования вышло на страницах научного журнала Cell Metabolism, кратко об этом сообщает издание Gizmodo.
Бактерию нашли у 27-летнего пациента, который в течение 10 лет страдал от приступов необъяснимого отравления. Часто анализы показывали, что у него в крови высокий уровень алкоголя, хотя больной в то время не пил вовсе. Иногда такой эффект проявлялся после того, как китаец выпивал обычную колу.
Сначала врачи диагностировали у больного синдром самоопьянения. Он проявляется
Специалисты предположили, что причиной состояния китайца могут быть не дрожжи, а бактерии. Проанализировав бактериальную микрофлору желудка пациента, ученые выделили несколько культур бактерии Klebsiella pneumoniae, которая могла отвечать за производство алкоголя.
Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи поместили образцы этих бактерий в желудок лабораторных мышей. В результате у животных тоже развилась неалкогольная жировая болезнь печени. Вдобавок к этому авторы работы изучили бактериальное содержание желудков китайских пациентов, страдающих от НАЖБП, и у более чем 60% из них нашлась Klebsiella pneumoniae.
Ученые планируют продолжить свою работу в этом направлении: в частности, они хотят понять, почему эта бактерия поселяется в желудке у одних людей и не приживается у других.