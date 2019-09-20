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17:41 (мск), источник: ТАСС Наука

Желудочные бактерии опьянили китайца без алкоголя. И вызвали болезнь печени

Скорее всего, эти бактерии являются возбудителем тяжелой неалкогольной жировой болезни печени.

Источник: AP 2019

Китайские ученые обнаружили бактерию, которая может синтезировать алкоголь в желудке человека. Она может нарушить работу печени даже у непьющих людей. Описание исследования вышло на страницах научного журнала Cell Metabolism, кратко об этом сообщает издание Gizmodo.

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Бактерию нашли у 27-летнего пациента, который в течение 10 лет страдал от приступов необъяснимого отравления. Часто анализы показывали, что у него в крови высокий уровень алкоголя, хотя больной в то время не пил вовсе. Иногда такой эффект проявлялся после того, как китаец выпивал обычную колу.

Сначала врачи диагностировали у больного синдром самоопьянения. Он проявляется из-за деятельности дрожжей, которые перерабатывают попадающие в организм сахара в алкоголь. Однако лечение, направленное против таких дрожжей, пациенту не помогло. Далее медики выявили у него неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП). В ходе этой болезни в печени пациентов образуется большое количество жира, и ее работа нарушается.

Специалисты предположили, что причиной состояния китайца могут быть не дрожжи, а бактерии. Проанализировав бактериальную микрофлору желудка пациента, ученые выделили несколько культур бактерии Klebsiella pneumoniae, которая могла отвечать за производство алкоголя.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи поместили образцы этих бактерий в желудок лабораторных мышей. В результате у животных тоже развилась неалкогольная жировая болезнь печени. Вдобавок к этому авторы работы изучили бактериальное содержание желудков китайских пациентов, страдающих от НАЖБП, и у более чем 60% из них нашлась Klebsiella pneumoniae.

Следовательно, отвечает руководитель работы Юань Цзинь, довольно высока вероятность того, что именно эта бактерия является возбудителем неалкогольной жировой болезни печени.

Ученые планируют продолжить свою работу в этом направлении: в частности, они хотят понять, почему эта бактерия поселяется в желудке у одних людей и не приживается у других.

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