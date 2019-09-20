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18:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Секреты «Зоны 51»: что там происходит и есть ли там НЛО?

Крошечные городки на юге американского штата Невада Рейчел и Хайко, население которых в сумме всего 173 человека, в пятницу 20 сентября приняли несколько десятков гостей.

20 сентября здесь должны были пройти сразу два фестиваля Alienstock и Storm Area 51 Basecamp, поводом для которых стала фейсбучная шутка американского студента. В июне 20-летний Мэтти Робертс создал в «Фейсбуке» мероприятие под названием «Возьмем штурмом “Зону 51”, они не смогут остановить всех».

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Однако властям графства Линкольн, в котором находятся Рейчел и Хайко, не до шуток. Во-первых, потому, что «Зона 51» — это территория сверхсекретной базы ВВС США. И во-вторых, потому, что на призыв Робертса откликнулись миллионы людей.

Что такое «Зона 51»?

Эта военная база находится в пустынной части штата на месте пересохшего соленого озера Грум-Лейк. Самый крупный город Невады Лас-Вегас расположен в 135 километрах отсюда.

База функционирует в режиме повышенной секретности, по периметру ее окружают предупредительные знаки, камеры видеонаблюдения и вооруженная охрана. Даже полеты авиации над этой территорией запрещены.

На снимках, сделанных со спутников, видно, что на ней имеются взлетно-посадочные полосы длиной до 3,7 км.

Что происходит на территории базы, доподлинно неизвестно. Предположительно, ее используют для испытаний новейших летательных аппаратов и вооружений.
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Однако уже несколько десятилетий в склонных к конспирологии кругах утверждают, что именно здесь ведутся тайные исследования разумных существ, попавших на Землю из космоса.

По соседству с «Зоной 51» расположены еще два закрытых военных объекта: невадский испытательный полигон, где в 1950—1990 годах США тестировали ядерное оружие, и испытательно-тренировочная база. Общая площадь объектов около 12 тыс. квадратных километров.

Военные США называют их «гибким, реалистичным и многомерным боевым пространством для испытаний, разработки тактик и повышения квалификации» военных.

Зачем создали «Зону 51»?

«Зона 51» была построена во время холодной войны между США и СССР как испытательная площадка для самолетов, в частности для самолетов-разведчиков У-2 and СР-71 Blackbird.

Базу открыли в 1955 году, но официально факт ее существования ЦРУ признало лишь в августе 2013-го. А четыре месяца спустя президент Барак Обама впервые упомянул «Зону 51» в публичном выступлении, никто из президентов раньше этого не делал.

Города Рейчел и Хайко - ближайшие к секретной базе. Их население суммарно составляет 173 человека | Источник: BBC News Русская служба

Что там происходит сегодня?

Официальной информации об использовании «Зоны 51» крайне мало, но многие убеждены, что ВВС США по-прежнему испытывают там самолеты нового поколения.

По некоторым данным, на базе работают около 1500 человек, многие из которых добираются на работу чартерными рейсами из Лас-Вегаса.

Автор книги об истории «Зоны 51» Анни Якобсен рассказала Би-би-си, что на базе разрабатываются самые передовые технологии разведки: «Исследования начались в 1950 году работой над самолетом-шпионом U-2 и продвинулись до современных дронов».

Есть ли на базе инопланетяне и летающие тарелки?

Строгая секретность, окружающая «Зону 51», породила множество конспирологических теорий.

Самая популярная из них заключается в том, что на военной базе находится инопланетный корабль, потерпевший крушение в штате Нью-Мексико в 1947 году. Тела членов экипажа, как утверждают конспирологи, также находятся на территории «Зоны 51».

Власти США говорят, что никаких инопланетян на базе нет, а летательный аппарат, разбившийся в районе города Рокуэлл, Нью-Мексико, — это был обычный метеозонд.

Некоторые утверждают, что видели НЛО в небе над базой. Находятся и те, кто рассказывает, что они были похищены инопланетянами и подверглись опытам, прежде чем их вернули на Землю.

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В 1989 году некто Роберт Лазар публично заявил, что занимался в «Зоне 51» изучением инопланетных технологий. В частности, он утверждал, что видел медицинские фотографии инопланетян, а также, по его словам, на базе исследовали устройство НЛО.

Этот ореол таинственности, связанный с инопланетными силами, возможно, был даже на руку спецслужбам США.

«Уже в 1950 году ЦРУ создали специальный отдел по слежению за НЛО, если они появятся над Невадой. И когда люди впервые увидели в небе самолет-шпион У-2, никто не понял, что они видят. ЦРУ использовало дезинформацию о пришельцах в своих интересах», — говорит Анни Якобсен.

Чем грозит штурм «Зоны 51»?

В своем посте в «Фейсбуке» 20-летний Мэтти Робертс, призвавший взять военную базу штурмом, написал: «Мы можем бежать быстрее пуль. Давайте посмотрим на пришельцев».

Боевой самолет F-117 Stealth впервые поднялся в небо с территории "Зоны 51" в 1981 году
Два миллиона человек выразили готовность участвовать в штурме, хотя запланированные ранее фестивали были перенесены. Власти округа предупредили, что их проведение грозит гуманитарной катастрофой.

Предупредительные знаки вокруг «Зоны 51» гласят, что несанкционированное проникновение на территорию базы будет жестко пресекаться.

В заявлении ВВС США говорится: «“Зона 51” — открытый тренировочный полигон военно-воздушных сил, и мы настоятельно не рекомендуем пытаться пройти на территорию, где мы проводим подготовку американских вооруженных сил. ВВС США всегда готовы защитить Америку и ее имущество».

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