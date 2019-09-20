18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Женщина в Таиланде придумала необычный способ зарабатывать на туристах
Она разгоняет голубей для красивых фото.
Пользователь Twitter с ником Siravariety опубликовал забавное видео, снятое возле популярной достопримечательности Ти Пае в Чиангмае. Возле средневековых ворот всегда собирается большое количество туристов, в том числе благодаря голубям, которые тут обитают.
Местная жительница Нун, которая и стала главной звездой вирусного ролика, придумала отличный лайфхак, как заработать на желании туристов сделать эффектные фото для своих блогов. Нун стоит рядом с воротами с белым флагом и в определенный момент начинает им размахивать, пугая при этом голубей, которые взлетают в воздух. В итоге туристы получают невероятные снимки с парящими птицами.
За одно фото Нун берет 1 доллар и за день в среднем зарабатывает около 16 долларов, что по местным меркам является неплохим дополнительным заработком, пишет Daily Mail.
Отметим, что это не первый случай, когда за красивыми картинками достопримечательностей в Instagram скрывается обман. Так, летом туристка из США рассказала, что популярные «Врата рая» на Бали в реальности не имеют ничего общего со снимками в соцсетях.
Екатерина Гура