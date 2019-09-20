Пользователи Сети обсуждают оптическую иллюзию на свадебном фото

Пользователь Twitter Андре Бернетт из Ямайки 16 сентября отметил годовщину брака со своей супругой. В честь такого праздника мужчина решил поделиться с родными и друзьями забавными снимками со своего торжества. Но одно из фото моментально привлекло внимание пользователей и стало вирусным. А все благодаря необычной оптической иллюзии.
Публикуя снимок, Андре хотел показать, что почти все гости опоздали на его свадьбу, но они с супругой решили никого не ждать и начать праздник вовремя. А вот подписчики Андре на фото заметили не только пустые стулья, но и выдающуюся пятую точку невесты, которая была просто невероятных размеров.
Однако такие формы у невесты оказались лишь на первый взгляд.
Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что на фото не одна женщина, а две, и дополнительный объем создает невовремя наклонившаяся подруга.
Такое забавное совпадение быстро обеспечило Бернетту и его жене интернет-популярность.