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18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети обсуждают оптическую иллюзию на свадебном фото

Стоит присмотреться дважды.

Пользователь Twitter Андре Бернетт из Ямайки 16 сентября отметил годовщину брака со своей супругой. В честь такого праздника мужчина решил поделиться с родными и друзьями забавными снимками со своего торжества. Но одно из фото моментально привлекло внимание пользователей и стало вирусным. А все благодаря необычной оптической иллюзии.

Публикуя снимок, Андре хотел показать, что почти все гости опоздали на его свадьбу, но они с супругой решили никого не ждать и начать праздник вовремя. А вот подписчики Андре на фото заметили не только пустые стулья, но и выдающуюся пятую точку невесты, которая была просто невероятных размеров.

Однако такие формы у невесты оказались лишь на первый взгляд.

Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что на фото не одна женщина, а две, и дополнительный объем создает невовремя наклонившаяся подруга.

Такое забавное совпадение быстро обеспечило Бернетту и его жене интернет-популярность.

Екатерина Гура

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