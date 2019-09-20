21:45 (мск), источник: Ведомости
Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском
Отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии московских протестов на утечку кадров из России, Чубайс отметил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста.
«Это вообще очень интимный вопрос, и на него каждый сам отвечает, никакие советы тут не срабатывают. У нашей страны тяжелая история», — отметил он.
«Как мы знаем, в итоге Сорокин стал основоположником новой науки социологии. Как мы знаем, судьба Николая Кондратьева сложилась иначе — расстрелян государством российским. Это реалии, в которых мы находимся, у нас тяжелая наследственность в этом вопросе», — заключил он.
В Москве с середины июля проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Три из пяти акций — 20 июля, 10 и 17 августа — были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста — 27 июля и 3 августа — закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.