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21:45 (мск), источник: Ведомости

Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на лекции в Московском физико-техническом институте (МФТИ) прокомментировал проведение акций протеста в центре Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии московских протестов на утечку кадров из России, Чубайс отметил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста.

«Это вообще очень интимный вопрос, и на него каждый сам отвечает, никакие советы тут не срабатывают. У нашей страны тяжелая история», — отметил он.

В качестве примера Чубайс привел историю советского экономиста Николая Кондратьева, который был другом социолога Питирима Сорокина. Кондратьев уговаривал Сорокина не покидать страну.
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«Как мы знаем, в итоге Сорокин стал основоположником новой науки социологии. Как мы знаем, судьба Николая Кондратьева сложилась иначе — расстрелян государством российским. Это реалии, в которых мы находимся, у нас тяжелая наследственность в этом вопросе», — заключил он.

В Москве с середины июля проходили акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Три из пяти акций — 20 июля, 10 и 17 августа — были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста — 27 июля и 3 августа — закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.

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