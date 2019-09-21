Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Мнение рядовых американцев о теледебатах В предыдущих дебатах, которые проводились в июне и июле, участвовало 20 кандидатов, сейчас их уже 10
Фоторепортажи
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
27Новый облик Земли показали с воздуха
13:56 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты развеяли миф о причинах появления «пивного живота»

БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. Эксперты пивной отрасли в преддверии «Октоберфеста» рассказали РИА Новости, как правильно бороться с «пивным животом», чем закусывать пиво и почему баночное незаслуженно пользуется дурной славой.

Источник: Reuters

Знаменитый на весь мир пивной фестиваль «Октоберфест» стартует в Германии 21 сентября.

Согласно статистике, в ФРГ употребление пива в последние годы падает, параллельно растет количество сортов пенного напитка на рынке. Такая тенденция связана с тем, что немцы стали питаться более осознанно, в первую очередь это касается молодежи, считает пивной сомелье Штефан Хилбрандт.

«Люди стали больше думать о том, что именно они пьют. Люди стали более осознанно употреблять алкоголь вообще и пиво в частности, они стали интересоваться новыми сортами, что привело к росту предложений», — сказал он РИА Новости, добавив, что пиво при этом остается очень популярным напитком, «это многогранный источник удовольствия, ведь пиво не относится к напиткам, которые пьют, чтобы одурманиться алкоголем».

По словам Хилбрандта, пиво по количеству калорий способствует ожирению не больше, чем яблочный сок.

«Большую роль играет то, что специфическая пивная горечь (вызванная горькими веществами хмеля, а также дубильными веществами хмеля и оболочки солода. — Прим. ред.) разжигает аппетит. Так что не столько употребление пива приводит к часто упоминаемому “пивному животу”, сколько закуски», — считает сомелье Хилбрандт.

Выбор закусок к пиву, на взгляд эксперта, прямо зависит от сорта напитка. К светлому терпкому пиву, например Pilsner, хорошо подходит выдержанный сыр Гауда, к темным насыщенным сортам типа Stout — шоколад со вкусом чили, считает сомелье.
Новость
Ученые раскрыли опасные последствия «пивного живота»

Хилбрандт также отметил значительный качественный рост безалкогольного пива в последние годы, которое «по вкусовым параметрам все больше приближается к нормальному пиву», притом что традиционный напиток с градусом остается пока «более выраженным со вкусовой точки зрения».

«Предубеждением, которое упрямо сохраняется», назвала представитель пивоварни Rügener Insel-Brauerei GmbH Койка Стоянова утверждение о том, что пиво — это мужской напиток, в то время как женщины якобы предпочитают вино. По ее словам, слабый пол действительно пьет пиво меньше, однако именно женщины «считают очень ценным многообразие и вкусовые качества». Стоянова добавила, что считает важным «культурно-историческое значение и обоснованность» закона о чистоте пива (нем. Reinheitsgebot. — Прим. ред.), который регламентирует производство пива в Германии с 1516 года и предписывает использовать для производства напитка только три ингредиента: воду, ячмень (ячменный солод) и хмель.

Читайте также
В России треть смертей мужчин до 60 лет связана с алкоголем, заявил эксперт

«Одним из популярных заблуждений касательно пива в Германии является довольно распространенное убеждение, что пиво из жестяной банки — это “дешевое пиво”. При этом банка идеальна для хранения пива, потому что напиток не очень хорошо переносит кислород и свет, а в банке мало кислорода, она не пропускает свет, так что пиво в ней, так сказать, совершенно защищено. Поэтому пиво в банке, прежде всего если речь идет о характерных сортах пива, не может считаться дешевой альтернативой», — рассказал сомелье Хилбрандт.

Отвечая на вопрос РИА Новости, как же выбрать идеальное пиво, оба эксперта сообщили, что это в первую очередь индивидуальное решение каждого любителя пенного напитка.

По словам Стояновой, идеальное пиво «должно соответствовать ситуации, настроению и меню». Сомелье Хилбрандт добавил, что выбор пива сродни выбору вина, «тут важно настроение и момент», уточнив, что в теплое время года рекомендуется употреблять легкое светлое пиво, в холодный сезон — более насыщенные сорта.

Читайте также
 Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены
Детей из России облили в Турции горящим маслом
Трамп: действия США на Украине бессмысленны и раздражают Россию
Стало известно о махинациях сотрудников ФСБ в Крыму
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Опубликованы новые подробности о расстреле полицейских в метро
Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео
Тренировки китайских студентов удивили соцсети (видео)
Здоровье
Мир предупредили о возможной гибели 80 млн человек за 36 часов Эксперты считают, что мировое сообщество совершенно не готово к глобальной пандемии смертельных вирусов.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
В Россию вернулась еще одна автомобильная марка Автомобильная марка Ravon возобновила продажи на нашем рынке после почти полуторалетнего перерыва
Кино
К 85-летию Софи Лорен: 100 кадров с великой дивой В честь юбилея знаменитой актрисы, известной не только своими ролями в кино, но и удивительным талантом не стареть, «Кино Mail.ru» представляет ее лучшие образы и кадры из самых известных ее фильмов
Недвижимость
10 любопытных фактов о панельных домах
Выходцы с Кавказа и из Средней Азии начали скупать жилье в Москве
Россияне научились возвращать деньги за покупку жилья
Москву начнут отапливать досрочно
Популярные темы на «Детях»
Как правильно поступить ? 594
Поборы в школе 132
Наказания в советское время 124
Отдых на Балтике с детьми 100
Леди
В сети восхищаются красотой дочери Тины Канделаки Пользователи обратили внимание, какой красавицей выросла Милана.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь