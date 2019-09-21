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08:45 (мск), источник: РИА Новости

Стрельбу из «Солнцепека» и «Змея Горыныча» сняли на видео

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») на учениях «Центр-2019».

На кадрах видна не только стрельба из комплексов, но и последствия их применения.

Во время загрузки произошла ошибка.

ТОС-1 «Буратино» — тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров на базе танка Т-72. Предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Во время загрузки произошла ошибка.

УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») — самоходная реактивная установка разминирования, созданная для проделывания ходов в противотанковых минных полях во время боя.

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. Всего в «Центре-2019» принимают участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран (России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана), более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

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