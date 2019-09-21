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10:37 (мск), источник: РИА Новости

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Православные христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы.

Источник: РИА Новости

Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости. Они дали обет посвятить ребенка служению Богу.

По преданию, молитвы Иокима и Анны были услышаны, архангел Гавриил возвестил им, что у них родится «Преблагословенная Дева Мария», через которую будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывалось и в ветхозаветных пророчествах.

Праздник Рождества Богородицы — первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю).

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