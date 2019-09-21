10:37 (мск), источник: РИА Новости
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Православные христиане отмечают один из двенадцати главных церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы.
Согласно Новому Завету, Дева Мария родилась в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Супруги были бездетны до преклонного возраста, но не теряли надежды и твердо верили, что Бог может даровать им ребенка даже в старости. Они дали обет посвятить ребенка служению Богу.
По преданию, молитвы Иокима и Анны были услышаны, архангел Гавриил возвестил им, что у них родится «Преблагословенная Дева Мария», через которую будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывалось и в ветхозаветных пророчествах.
Праздник Рождества Богородицы — первый праздник церковного года, наступающего 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю).