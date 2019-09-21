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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Штурм военной базы «Зона 51» в США, где по легенде хранят пришельцев, провалился

Пользователи социальных сетей не приехали в Неваду.

Пшиком окончился планировавшийся штурм военной базы «Зона 51» в американском штате Невада. К воротам объекта прибыли… 75 человек. Напомним, что свое желание прибыть в Неваду в Facebook подтвердили порядка 1,5 млн человек со всего мира, которые лично хотели убедиться в том, что Пентагон удерживает на этой базе обломки НЛО и останки инопланетян.

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Подобные слухи ходили давно, но к решительным действиям люди попытались перейти после поста калифорнийского студента в социальной сети. Мэтти Робертс, как теперь он сам утверждает, ради забавы предложил 4 месяца тому назад взять штурмом «Зону 51». Датой штурма было выбрано 20 сентября, время начала операции предполагалось определить на месте.

Вчера силы правопорядка Невады арестовали у входа на базу ВВС США двух человек: один попытался прорваться через ворота, второй справил нужду в неположенном месте. Еще двух человек задержали несколькими днями ранее.

Пока эксперты ломают голову над новейшим феноменом социальных сетей: обеспечивая организацию разного рода массовых акций Facebook и Twitter, в которых в общей сложности о своей готовности приехать в Неваду 20 сентября заявило более 3 млн. человек, не смогли собрать даже сотню непрошенных визитеров.

Начавшие прямые трансляции у входа в «Зону 51» телеканалы со всего света были вынуждены вчера срочно переверстывать сетку вещания: на экстренные сообщения включения из Невады не тянули.

Журналистов было куда больше, чем желающих своими глазами увидеть живых или мертвых гуманоидов.

Возможно, свою роль сыграли грозные предупреждения Пентагона, обещавшего до последнего патрона защищать свою собственность. Быть может, сработал коллективный разум в аспекте его здравого смысла: о намерениях «штурмовиков» военным было известно заранее, и все секретные материалы были давно эвакуированы с «Зоны 51».

Не исключено, что участники двух фестивалей — Alienstock и Storm Area Basecamp — впервые проводящихся в двух соседних с базой городках — на 20 сентября запланировали отвлекающий маневр, и вот сегодня или завтра предпримут попытку по-настоящему массового проникновения в «Зону 51».

База ВВС США «Зона 51» (или «Неллис») до 2013 года была засекречена. С развитием технологий в Интернете появились спутниковые снимки ее территории, и американскому военному ведомству пришлось официально признать факт ее существования. Военные летчики продолжают заявлять, что Area 51 — это всего лишь тестовая площадка для испытания новых систем вооружений.

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