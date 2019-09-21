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12:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тренировки китайских студентов удивили соцсети (видео)

Впечатляющая синхронность.

Каждый студент-первокурсник в Китае перед началом обучения проходит военную подготовку.

Один из обязательных ее пунктов — научиться не только маршировать, но и подготовить впечатляющее представление к 1 октября — Дню образования КНР.

В преддверие главного государственного праздника китайские студенты делятся в соцсетях впечатляющими видео с тренировок.

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В одном из роликов молодежь в военной форме с удивительной синхронностью образует цифры обратного отсчета с 10 до 0. Затем появляется цифра 70 — к семидесятилетию основания КНР. Студенты демонстрируют даты 1949 и 2019, а также слово «Китай» и название своего университета по-китайски.

Анна Лысенко

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