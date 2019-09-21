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13:19 (мск), источник: Life.ru

Китайские учёные выяснили, почему человек пьянеет без алкоголя

Китайские учёные нашли объяснение необычному явлению, когда люди находятся в состоянии алкогольного опьянения, не выпив ни капли спиртного. Работа исследователей опубликована в журнале Cell.

Специалисты обнаружили, что причиной такого состояния могут быть штаммы кишечной бактерии Klebsiella pneumonia. Учёные выяснили, что они способны повышать уровень алкоголя в крови даже у самых ярых трезвенников.

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Подобный случай произошёл с жителем Пекина. Мужчина употреблял только сладкие безалкогольные напитки, но тем не менее был часто пьян. Его печень была воспалённой и содержала избыточный жир, как у заядлого любителя спиртного. Анализы показали, что содержание алкоголя в крови китайца соответствует трём бокалам вина за два часа. В дальнейшем выяснилось, что причина этому — употребление сладких напитков.

Такое явление называют синдромом внутренней пивоварни или синдромом автоброжения. Медики зафиксировали 900-кратное превышение уровня кишечных бактерий вида K.pneumoniae.

Ведущий автор исследования Цзин Юань рассказала, что команда специалистов провела эксперимент на мышах, чтобы доказать влияние K.pneumoniae на ожирение печени. Грызунов три месяца кормили продуктами, содержащими эту бактерию. К концу первого месяца у них начала развиваться неалкогольная жировая болезнь печени, к концу второго — на печени появились рубцы. Когда животным начали давать антибиотики, убивающие K.pneumoniae, их состояние улучшилось.

Тем не менее открытым остаётся вопрос о причинах избытка бактерии в организмах некоторых людей. Китайские учёные намерены продолжить работу по этой теме.

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