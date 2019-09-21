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13:32 (мск), источник: РИА Новости

Девочку-инвалида из Башкирии направят на операцию в Москву

УФА, 21 сен — РИА Новости. Маленькая девочка из башкирского села с деформированным лицом и сросшимися пальцами признана инвалидом, ей оказывается помощь врачей, в планах медиков направить ребенка на операцию в Москву, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» благотворительный фонд «Радуга добра» рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты. После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую не берут в детский сад из-за внешности и которая живет с родителями в доме, где нет отопления и воды. Прокуратура Башкирии организовала проверку.

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По данным башкирского минздрава, девочка родилась с множественными врожденными патологиями развития, с августа 2017 года признана ребенком-инвалидом.

«После выписки из родильного дома ребенок регулярно осматривается, в том числе на дому врачом-педиатром участковым и фельдшером, врачами-специалистами. Девочка проходит все необходимые обследования при проведении профилактических медицинских осмотров, в том числе специалистами Республиканской клинической детской больницы», — говорится в комментарии ведомства.

Минздрав отмечает, что в августе 2019 года мама ребенка обратилась к участковому врачу-педиатру по вопросу продления инвалидности, для чего необходим осмотр челюстно-лицевого хирурга и ортопеда Республиканской детской клинической больницы.

«Двадцать третьего сентября девочка будет госпитализирована в уфимскую больницу для проведения необходимых консультаций. Также решается вопрос о направлении в профильный федеральный центр для оказания ребенку высокотехнологической медицинской помощи», — пояснили в минздраве региона.

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