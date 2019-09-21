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15:14 (мск), источник: РИА Новости

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Источник: РИА Новости

«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — заявил Майоров в эфире телеканала НТВ.

Он отметил, что болезнь, о которой сообщали СМИ, не является окончательным диагнозом.

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По его словам, Заворотнюк остается в тяжелом состоянии, ее муж и пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.

«Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит», — добавил он.

В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.

В среду в «Комсомольской правде» появилась публикация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.

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