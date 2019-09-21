15:14 (мск), источник: РИА Новости
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — заявил Майоров в эфире телеканала НТВ.
Он отметил, что болезнь, о которой сообщали СМИ, не является окончательным диагнозом.
По его словам, Заворотнюк остается в тяжелом состоянии, ее муж и
«Больница просто в оцеплении
В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.
На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.
В среду в «Комсомольской правде» появилась публикация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.