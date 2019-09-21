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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мюнхене стартовал «Октоберфест» (фото, видео)

Он уже 186-й по счету.

21 сентября в Германии стартовал знаменитый на весь мир пивной фестиваль «Октоберфест».

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Чтобы попасть на луг Терезы в Мюнхене, где проходят основные мероприятия, жители страны и туристы выстроились в километровые очереди еще на рассвете, сообщает Spiegel.

«Посетители практически штурмовали Терезиенвиз, чтобы занять места в палатках», — пишет местное издание Muenchen.

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Любители пива в традиционных баварских костюмах начали праздновать уже в 9 утра, хотя официальное открытие фестиваля было назначено только на 12 часов. Открыл праздник ритуальным постукиванием бочонка мэр города Дитер Рейтер.

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Пивовары стараются удивить посетителей фестиваля новыми вкусами пива. Цены на хмельной напиток в этом году варьируются от 10,8 до 11,8 евро за литр, пишет Derwesten. Они выросли примерно на 3% по сравнению с 2018 годом.

К участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовское пиво с содержанием алкоголя 5,8−6,3%.

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Анна Лысенко

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