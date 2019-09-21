17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мюнхене стартовал «Октоберфест» (фото, видео)
Он уже 186-й по счету.
21 сентября в Германии стартовал знаменитый на весь мир пивной фестиваль «Октоберфест».
Чтобы попасть на луг Терезы в Мюнхене, где проходят основные мероприятия, жители страны и туристы выстроились в километровые очереди еще на рассвете, сообщает Spiegel.
«Посетители практически штурмовали Терезиенвиз, чтобы занять места в палатках», — пишет местное издание Muenchen.
Любители пива в традиционных баварских костюмах начали праздновать уже в 9 утра, хотя официальное открытие фестиваля было назначено только на 12 часов. Открыл праздник ритуальным постукиванием бочонка мэр города Дитер Рейтер.
Пивовары стараются удивить посетителей фестиваля новыми вкусами пива. Цены на хмельной напиток в этом году варьируются от 10,8 до 11,8 евро за литр, пишет Derwesten. Они выросли примерно на 3% по сравнению с 2018 годом.
К участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовское пиво с содержанием алкоголя 5,8−6,3%.
Анна Лысенко