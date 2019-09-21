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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Испанский Стоунхендж» показался над водой впервые за 50 лет

Скоро его снова затопит.

Из-за снижения уровня воды в испанском водохранилище Вальдеканьяс впервые за последние полвека стали видны знаменитые мегалиты, которым около 7 тысяч лет, сообщает Live Science.

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Около 150 гранитных камней Дольмен-де-Гуадальпераль выстроены вокруг овальной площадки в центре. Высота самых крупных камней — около 1,8 метра. На некоторых из них можно увидеть волнистые линии, изображающие змей или реку. Самый крупный камень («менгир») обозначает место входа в круг. Здесь можно увидеть выгравированную фигуру человека.

Ученые считают, что в древности «испанский Стоунхендж» был не только местом совершения ритуалов, но и торговли. А знаки на камнях могли служить одной из первых карт в Европе.

Судьба мегалитов была решена в 1963 году, когда испанский диктатор Франсиско Франко принял масштабную программу строительства, в том числе водохранилища Вальдеканьяс. Камни Дольмен-де-Гуадальпераль оказались под водой.

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Местные активисты недавно озвучили предложение перенести камни в другое место, но археологи считают, что это может ускорить их разрушение.

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Анна Лысенко

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