Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
40Comedy Wildlife Photography Awards
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
02:44 (мск), источник: Известия

Назван размер пенсий российских артистов

Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».

Источник: Известия

По данным издания, например, 79-летняя заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная получает сегодня солидное пособие от государства.

«Пенсия у меня очень хорошая — сейчас выходит почти 50 тыс. рублей», — отметила она.

Читайте также
От 10 до бесконечности: какие пенсии получают российские звезды

Работающая пенсионерка, телеведущая Роза Сябитова получает 14 тыс. рублей. По ее словам, в выплатах она особо не нуждается и будет продолжать работать, «пока ноги таскают».

Звезде российского балета, 45-летнему Николаю Цискаридзе ежемесячно начисляют 12,1 тыс. рублей. Как артист балета он получает досрочную пенсию, но продолжает активно работать в Академии русского балета в Санкт-Петербурге.

По достижении общероссийского пенсионного возраста Цискаридзе получит дополнительную надбавку, в том числе за звание народного артиста.

70-летняя Алла Пугачева благодаря надбавке за звание народной артистки СССР получает 47 тыс. рублей, часть из которых отдает на благотворительность, пишет издание.

Читайте также
Названы гонорары российских юмористов

Знаменитому телеведущему Николаю Дроздову приходит пенсия в 30 тыс. рублей, которые позволяют ему материально помогать дочке и двум внукам.

41 тыс. рублей в качестве пенсии получает 57-летняя заслуженная артистка России Алена Свиридова.

Певица Лолита ранее заявляла, что получает 21 тыс. рублей. При этом ранее артистка жаловалась на проблемы с подтверждением трудового стажа, из-за чего ей насчитали пенсию в размере менее 6 тыс. рублей.

Читайте также

 Прощание с «Протоном»: история самой массовой тяжелой ракеты
Трижды рожденный: правда о храме Христа Спасителя
Часть украинской делегации собралась в ПАСЕ вопреки бойкоту
СМИ: Россиянам грозит исключение из ОИ-2020
Американец погиб, когда делал предложение своей невесте
Плачущая кристаллами девушка поставила врачей в тупик
«Зенит» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Шарапова показала свой дом на берегу океана
Здоровье
Мир предупредили о возможной гибели 80 млн человек за 36 часов Эксперты считают, что мировое сообщество совершенно не готово к глобальной пандемии смертельных вирусов.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
В Россию вернулась еще одна автомобильная марка Автомобильная марка Ravon возобновила продажи на нашем рынке после почти полуторалетнего перерыва
Кино
К 85-летию Софи Лорен: 100 кадров с великой дивой В честь юбилея знаменитой актрисы, известной не только своими ролями в кино, но и удивительным талантом не стареть, «Кино Mail.ru» представляет ее лучшие образы и кадры из самых известных ее фильмов
Недвижимость
10 любопытных фактов о панельных домах
Выходцы с Кавказа и из Средней Азии начали скупать жилье в Москве
Россияне научились возвращать деньги за покупку жилья
Москву начнут отапливать досрочно
Популярные темы на «Детях»
Наказания в советское время 182
Заслужила ли такого отношения??? 166
И вновь стишки 145
Неприятная ситуация 121
Леди
В сети восхищаются красотой дочери Тины Канделаки Пользователи обратили внимание, какой красавицей выросла Милана.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь