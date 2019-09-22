10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бразильянка показала разницу между модными блогами и реальностью
Это очень смешно.
Домохозяйка Рената Нея из Бразилии пародирует гламурные снимки моделей в соцсетях.
Женщина копирует наряды и позы, показывая, как нелепо порой это смотрится в реальной жизни. За страницей Ренаты следят почти 23 тысячи человек со всего мира.
У жительницы Бразилии много коллег. К примеру, 10-летняя девочка из Австралии высмеивает нелепые наряды звезд. А российский блогер, известный под ником Юрий Истерика, пародирует знаменитостей, используя подручные материалы: швабры, обогреватели, батоны и пакеты для мусора.
Анна Лысенко