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10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бразильянка показала разницу между модными блогами и реальностью

Это очень смешно.

Домохозяйка Рената Нея из Бразилии пародирует гламурные снимки моделей в соцсетях.

Женщина копирует наряды и позы, показывая, как нелепо порой это смотрится в реальной жизни. За страницей Ренаты следят почти 23 тысячи человек со всего мира.

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У жительницы Бразилии много коллег. К примеру, 10-летняя девочка из Австралии высмеивает нелепые наряды звезд. А российский блогер, известный под ником Юрий Истерика, пародирует знаменитостей, используя подручные материалы: швабры, обогреватели, батоны и пакеты для мусора.

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Анна Лысенко

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