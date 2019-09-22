Порошенко заявил, что его сын заставил семью говорить только на украинском

В августе сын и две дочери Порошенко пришли на митинг в поддержку экс-президента к зданию Госбюро расследований. В ходе митинга сын экс-президента заявил журналистам, что в повседневной жизни обычно говорит на русском языке и любит украинский язык «всем сердцем».
«Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила. Он был очень расстроен, вернулся домой и нам выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке и он за этим следит, вплоть до штрафов. Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово», — заявил Порошенко в передаче «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале».
Отвечая на вопрос, был ли жесткий разговор после футболок с надписью Россия, Порошенко ответил, «что не комментирует свои методы воспитания».
«Но я могу отметить, что считаю своих детей воспитанными», — отметил бывший глава украинского государства.