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11:22 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко заявил, что его сын заставил семью говорить только на украинском

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил ультиматумом заставил семью разговаривать дома только на украинском языке, исключение только для английского языка.

Источник: РИА Новости

В августе сын и две дочери Порошенко пришли на митинг в поддержку экс-президента к зданию Госбюро расследований. В ходе митинга сын экс-президента заявил журналистам, что в повседневной жизни обычно говорит на русском языке и любит украинский язык «всем сердцем».

«Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила. Он был очень расстроен, вернулся домой и нам выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке и он за этим следит, вплоть до штрафов. Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово», — заявил Порошенко в передаче «Рандеву» с Яниной Соколовой на «Пятом канале».

Отвечая на вопрос, был ли жесткий разговор после футболок с надписью Россия, Порошенко ответил, «что не комментирует свои методы воспитания».

«Но я могу отметить, что считаю своих детей воспитанными», — отметил бывший глава украинского государства.

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