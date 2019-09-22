В РПЦ рассказали о способе избавления от привычки ругаться матом

«Это очень просто», — заявил он, отвечая на вопрос воспитанников детского дома «Павлин». Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: «я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается».
По мнению священника, это эффективный способ, но лучше обойтись без него — «когда человек сам, своей волей ставит себе препятствие» к тому, чтобы разговаривать нецензурно.
«Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно», — пошутил отец Димитрий.
Глава патриаршей комиссии призвал подростков отказаться от матерщины. «Мат — это сквернословие. А зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных — они созданы для поэзии!» — сказал священник.
Поэтому, считает он, «лучше стихи сочинять, чем говорить на языке, на котором говорит всякая пьянь, ворье, наркоманы, которые ничего не могут создать, — только могут все портить». По мнению отца Димитрия, «ругаться — это любой болван может, это не трудно», а научиться поэзию понимать или самому сочинять стихи гораздо сложнее.
Ранее в Русской православной церкви призывали ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах.