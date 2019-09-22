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11:57 (мск), источник: РИА Новости

В Турции постояльцам отеля разрешили бить посуду и ломать телевизоры

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Турции в одной из гостиниц постояльцам предлагают оригинальную услугу — провести время в «комнате снятия стресса», где можно бить посуду, ломать компьютер, телевизор и другие предметы, сообщает АТОР.

Один из отелей Аланьи предоставляет своим постояльцам услугу rageroom (комнаты ярости). Переодевшись в специальную защитную одежду, в этом помещении туристы могут бить посуду, ломать телевизор, компьютер, холодильник и другие предметы.

Таким образом авторы идеи хотят разнообразить отдых гостей.

Считается, что подобный способ снятия стресса изобрел польский писатель-фантаст Станислав Лем, предсказав появление «стресс-комнат» в цикле рассказов «Звездные дневники Ийона Тихого».

Владельцы отеля говорят, что услугами rageroom пользуются в основном мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, деятельность которых связана с бизнесом, IT-технологиями.

Чаще всего «комнату снятия стресса» посещают туристы из Скандинавии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

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